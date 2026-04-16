Dojava o bombi u kući brata pape Lava: Oglasila se i policija

M.Da.

16.04.2026 u 19:05

Louis Prevost, brat pape Lava XIV.
Lokalna policija potvrdila je da je dojava o bombi u kući brata pape Lava XIV bila lažna

Policija Illinoisa potvrdila je primitak dojave o bombi u domu brata pape Lava XIV., Louisa Prevosta. Nakon opsežne pretrage, utvrđeno je da je dojava bila lažna.

"Podnošenje lažnih prijava ove prirode teško je kazneno djelo i može rezultirati kaznenim prijavama", upozorili su iz policije New Lenoxa dodajući da nastavljaju istragu kako bi otkrili tko stoji iza lažne dojave.

vezane vijesti

Kako piše The Hill, dojava je uslijedila nekoliko dana nakon što je predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social, u moru kritika prema papi, pohvalio njegova brata. 

"Louis je u potpunosti MAGA. On razumije, a Lav ne! Ne želim papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje", napisao je Trump.

nove prijetnje

nove prijetnje

Rusija objavila popis adresa po Europi: 'Ovo su potencijalne vojne mete'
blaga korekcija

blaga korekcija

Važna vijest za vozače: Šušnjar otkrio što se sprema s cijenama goriva
Oštre poruke

Oštre poruke

Amerikanci zaprijetili Iranu: 'Gledamo vas, sve smo jači. Spremni smo pritisnuti gumb!'

najpopularnije

Još vijesti