Dojava o bombi u kući brata pape Lava: Oglasila se i policija

Policija Illinoisa potvrdila je primitak dojave o bombi u domu brata pape Lava XIV., Louisa Prevosta. Nakon opsežne pretrage, utvrđeno je da je dojava bila lažna.

"Podnošenje lažnih prijava ove prirode teško je kazneno djelo i može rezultirati kaznenim prijavama", upozorili su iz policije New Lenoxa dodajući da nastavljaju istragu kako bi otkrili tko stoji iza lažne dojave.