Policija otkrila detalje velike akcije

Dvojica muškaraca, 40-godišnjak i 58-godišnjak, predani su pritvorskom nadzorniku u Splitu zbog sumnje da su od 2021. do 2024. na području Ostrvice i Kostanja kod Omiša nezakonito odlagali otpad i pustošili šume, izvijestila je u četvrtak splitsko-dalmatinska policija.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je da je u suradnji sa Službom općeg kriminaliteta i Općinskim državnim odvjetništvom u Splitu dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom osumnjičenih, protiv kojih su podnesene kaznene prijave za ugrožavanje okoliša otpadom i pustošenje šuma. Tijekom istraživanja provedene su pretrage domova i drugih prostora osumnjičenika te očevidi na terenu, u nazočnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika i u koordinaciji s Državnim inspektoratom, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i predstavnicima lokalnih komunalnih tvrtki.

Policija je utvrdila da su osumnjičenici, bez potrebnih dozvola, građevinski otpad, zemlju, kamenje te miješani i glomazni otpad odlagali u tlo na više lokacija, potom ga prekrivali zemljom kako bi prikrili tragove, čime su postupali protivno propisima i ugrozili zdravlje ljudi te biljni i životinjski svijet.