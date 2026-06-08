Sabor u drugom pokušaju traži ustavne suce: Stiglo 17 kandidatura, evo tko se sve prijavio

Na ponovljeni javni poziv za izbor troje novih ustavnih sudaca pristiglo je ukupno 17 kandidatura, a saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u utorak bi trebao utvrditi konačnu listu kandidata koji ispunjavaju propisane uvjete
Riječ je o novom pokušaju popunjavanja triju upražnjenih mjesta u Ustavnom sudu, nakon što prethodni krug izbora nije rezultirao potrebnim političkim dogovorom između vladajućih i oporbe, podsjeća Petra Maretić Žonja za Večernji list.
Među prijavljenima nalazi se i šest kandidata koji su sudjelovali u prethodnom natječaju. Među njima su i Željko Pajalić, Mladen Sučević te Goran Selanac, trojica kandidata koje je HDZ već ranije predlagao za ustavne suce. Iako su njihova imena stigla do saborske procedure, nisu dobili potrebnu većinu jer oko njih nije postignut politički konsenzus.
Ponovno su se prijavili i Ljiljana Stipišić, Željko Matijašec te Oliver Mittermayer.
Među novim kandidatima nalaze se brojna poznata imena iz pravosudnih i akademskih krugova, uključujući osječkog pravnika Vladimira Šplajta, profesora Pravnog fakulteta u Osijeku Marija Vinkovića, Nevenu Aljinović sa Sveučilišta u Splitu, profesoricu ustavnog prava Anu Vuković Horvat, bivšeg potpredsjednika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Davorina Ivanjeka te suca Jadranka Juga.
Kandidature su podnijele i Branka Horvat Genzić te Mila Mikecin Mišetić, koje su se za mjesto ustavne sutkinje natjecale i 2016. godine. Njih dvije tada su podnijele tužbe protiv Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava zbog tvrdnji da su imena budućih kandidata bila poznata i prije raspisivanja javnog poziva.
Nakon što Odbor za Ustav potvrdi listu kandidata, slijede javna saslušanja, a potom i politički pregovori između vladajućih i oporbe. Prošli postupak trajao je mjesecima. Lista kandidata bila je utvrđena još u rujnu prošle godine, a saslušanja su održana tek nakon mjesec i pol dana. Potom su uslijedili dugotrajni pregovori koji na kraju nisu doveli do dogovora.