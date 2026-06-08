Sabor u drugom pokušaju traži ustavne suce: Stiglo 17 kandidatura, evo tko se sve prijavio

Riječ je o novom pokušaju popunjavanja triju upražnjenih mjesta u Ustavnom sudu, nakon što prethodni krug izbora nije rezultirao potrebnim političkim dogovorom između vladajućih i oporbe, podsjeća Petra Maretić Žonja za Večernji list.

Među prijavljenima nalazi se i šest kandidata koji su sudjelovali u prethodnom natječaju. Među njima su i Željko Pajalić, Mladen Sučević te Goran Selanac, trojica kandidata koje je HDZ već ranije predlagao za ustavne suce. Iako su njihova imena stigla do saborske procedure, nisu dobili potrebnu većinu jer oko njih nije postignut politički konsenzus.

Ponovno su se prijavili i Ljiljana Stipišić, Željko Matijašec te Oliver Mittermayer.