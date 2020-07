Muškarac kod Osijeka pijan sletio s ceste i pobjegao s mjesta nesreće; čeka ga kazna od 28 tisuća kuna ili 60 dana zatvora

Za prekršaj ove vrste predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 28 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima 'B' kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 9 negativnih prekršajnih bodova

Policija javlja da se 29. srpnja, u 19,00 sati u mjestu Kozarcu dogodila prometna nesreća sa materijalnom štetom. Vozač 50-godišnji hrvatski državljanin, upravljao je osobnim automobilom i uslijed neprilagođene brzine sletio je sa kolnika te napustio mjesto događaja. Brzom intervencijom policije vozač je naknadno pronađen i utvrđena mu je prisutnost alkohola u krvi od 2,15 grama po kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 28 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 9 negativnih prekršajnih bodova.