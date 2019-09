Mrsić: Ministar Medved omalovažava sve koji rade i izdvajaju za svoje mirovine

Predsjednik stranke Demokrata i saborski zastupnik Mirando Mrsić poručio je u petak da njihov zakonski prijedlog, kojim bi se ponovno razdvojile povlaštene mirovine od ostalih, želi uvesti pravdu u mirovinski sustav i zaštititi ga od kolapsa, a ministar Medved "omalovažava sve koji rade i izdvajaju za svoje mirovine".

Mrsić je istaknuo i kako korisnici najnižih braniteljskih mirovina ostvaruju približno 930 kuna, to jest 70 posto veću mirovinu od mirovine koju bi ostvarili prema Zakonu o mirovinskom osiguranju na temelju svojih plaća te da je 2018. za to potrošeno približno 540 milijuna kuna. Smatra također da će se u sljedećih 30 godina povećati broj korisnika braniteljskih najnižih mirovina i rasti izdatci za njihovu isplatu.

"Procjenjuje se da će krajem petogodišnjeg razdoblja od 2019. do 2024. biti ukupno 80 tisuća korisnika najniže mirovine prema Zakonu o hrvatskim braniteljima, a da će rashodi za te mirovine, u tom razdoblju, iznositi približno osam milijardi kuna. Projekcije kažu da će do 2034. biti ukupno 123 tisuće korisnika najniže mirovine prema Zakonu o hrvatskim braniteljima te da će rashodi za te mirovine u 20-godišnjem razdoblju od 2015. do 2034. iznositi približno 24 milijarde kuna", stoji u priopćenju.