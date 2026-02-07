oDE JOŠ JEDNA KOŠULJA

Širi se snimka Mamića kako ljubi ruke Ceci: 'To su ti HDZ-ovi domoljubi'

M.Č.

07.02.2026 u 15:28

Zdravko Mamić, Svetlana Ražnatović Ceca
Zdravko Mamić, Svetlana Ražnatović Ceca Izvor: Screenshot / Autor: TikTok
Bionic
Reading

Platforma Možemo! oglasila objavom u kojoj oštro kritizira HDHZ zbog, kako navode, licemjerja u isticanju domoljublja i zajedništva, uz istodobno prešućivanje ranijih veza s odbjeglim Zdravkom Mamićem

U objavi ističu kako je Mamić, prije nego što je postao bjegunac od hrvatskog pravosuđa, bio čest gost na skupovima HDZ-a, javno pozivao građane da glasaju za tu stranku te joj, prema navodima Možemo, donirao novac.

Povod za njihovu reakciju, navode, jest nedavna snimka na kojoj se Mamić susreće sa srpskom pjevačicom Svetlanom Ražnatović Cecom, udovicom Željka Ražnatovića Arkana, kojeg hrvatske institucije i međunarodna javnost povezuju s ratnim zločinima tijekom 1990-ih.

@telegrafrs Zdravko Mamić došao do bine i poljubio ruku Ceci. Ono što mu je @CECA rekla tom prilikom pamtiće ceo život #ceca #cecaraznatovic #zdravkomamic #jahorina #telegraf ♬ original sound - telegrafrs

'Dok nas HDZ podučava o domoljublju i zajedništvu, njihov donator ljubi ruke Arkanovoj udovici, koja je ratnog zločinca i opjevala', poručuju iz Možemo, dodajući kako takve slike, prema njihovu mišljenju, razotkrivaju stvarne vrijednosti onih koji se najglasnije pozivaju na patriotizam.

Iz HDZ-a se zasad nisu očitovali o prozivkama.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
RATNA DIPLOMACIJA

RATNA DIPLOMACIJA

Zelenski otkrio pravi razlog američkog ultimatuma: Prvi put da su to predložili
JACK LANG POD PRITISKOM

JACK LANG POD PRITISKOM

Istražuje se francuski političar zbog veza s Epsteinom: Njegova kći dala ostavku
INAUGURACIJSKI SASTANAK

INAUGURACIJSKI SASTANAK

Orban s ponosom najavio: Sinoć sam dobio pozivnicu, idem kod Trumpa Washington

najpopularnije

Još vijesti