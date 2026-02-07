Širi se snimka Mamića kako ljubi ruke Ceci: 'To su ti HDZ-ovi domoljubi'

U objavi ističu kako je Mamić, prije nego što je postao bjegunac od hrvatskog pravosuđa, bio čest gost na skupovima HDZ-a, javno pozivao građane da glasaju za tu stranku te joj, prema navodima Možemo, donirao novac.

Povod za njihovu reakciju, navode, jest nedavna snimka na kojoj se Mamić susreće sa srpskom pjevačicom Svetlanom Ražnatović Cecom, udovicom Željka Ražnatovića Arkana, kojeg hrvatske institucije i međunarodna javnost povezuju s ratnim zločinima tijekom 1990-ih.

'Dok nas HDZ podučava o domoljublju i zajedništvu, njihov donator ljubi ruke Arkanovoj udovici, koja je ratnog zločinca i opjevala', poručuju iz Možemo, dodajući kako takve slike, prema njihovu mišljenju, razotkrivaju stvarne vrijednosti onih koji se najglasnije pozivaju na patriotizam.

Iz HDZ-a se zasad nisu očitovali o prozivkama.