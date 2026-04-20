Magyar ne dvoji: Spreman je uhititi Netanyahua ako dođe u Mađarsku

Nacionalist Viktor Orban, koji je bio na vlasti 16 godina, najavio je prošle godine povlačenje Mađarske iz Međunarodnog kaznenog suda nakon što je primio Netanyahua u Budimpešti. Povlačenje je trebalo stupiti na snagu 2. lipnja ove godine.

Odmah nakon pobjede na parlamentarnim izborima 12. travnja, Peter Magyar je najavio da namjerava vratiti Mađarsku u ICC. Istovremeno su izraelski mediji izvijestili o njegovom telefonskom razgovoru s izraelskim premijerom u kojemu je Magyar pozvao Netanyahua u Budimpeštu 23. listopada na 70. obljetnicu ustanka protiv Sovjeta 1956. godine.

Kada ga je novinar u ponedjeljak pitao vidi li tu kontradiktornost, Magyar je pojasnio da je uputio poziv svim čelnicima s kojima je razgovarao telefonom.