budući odnosi

Razgovarali Magyar i Fico: Budući mađarski premijer postavio uvjet slovačkom lideru

M. Šu.

21.04.2026 u 16:45

Peter Magyar i Robert Fico
Peter Magyar i Robert Fico Izvor: Profimedia/montaža: tportal / Autor: EMIL VAŠKO / News and Media / Daniel Alfoldi / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading

Mađarski kandidat za premijera Peter Magjar i slovački premijer Robert Fico obavili su prvi telefonski razgovor u kojem su govorili o odnosima dviju zemalja, energetskoj suradnji, ali i o dugogodišnjim povijesnim sporovima.

Magyar, koji je pobijedio na parlamentarnim izborima u Mađarskoj 12. travnja, jasno je dao do znanja da daljnji politički razgovori sa Slovačkom ovise o položaju mađarske manjine u toj zemlji. Kao ključni uvjet spomenuo je pravna jamstva.

'Jasno sam dao do znanja da možemo sudjelovati u raspravama o bilo kojim političkim pitanjima samo ako dobijemo jamstva da će Slovačka ukinuti zakonodavstvo koje Mađarima prijeti zatvorom', objavio je na društvenoj mreži X.

Osim toga, zatražio je i jamstva da neće biti daljnjeg oduzimanja imovine etničkim Mađarima na temelju Benešovih dekreta, koji su i dalje jedno od najosjetljivijih pitanja u odnosima dviju zemalja. Naglasio je da će zaštita prava mađarske manjine ostati prioritet svake buduće mađarske vlade, ali je istovremeno signalizirao spremnost za poboljšanje odnosa i obnovu suradnje unutar Višegradske skupine.

vezane vijesti

S druge strane, Fico je rekao da je Magyaru čestitao na izbornoj pobjedi i pozvao ga u službeni posjet Slovačkoj. Također je najavio da bi se prvi sastanak mogao održati na marginama sljedećeg summita Europskog vijeća u Bruxellesu.

Slovački premijer naglasio je da želi stabilne odnose s Mađarskom, posebno u području energetike. „Glavni razlog mog poziva bio je saznati stavove novog mađarskog političkog vodstva o ponovnom otvaranju naftovoda Družba i tužbi protiv uredbe RePowerEU“, rekao je Fico, misleći na zajednički pravni spor Slovačke i Mađarske s EU oko planova za postupno ukidanje ruske opskrbe energijom.

Međutim, priznao je da postoje ozbiljna neslaganja između dviju strana, posebno kada je riječ o Benešovim dekretima, koje je identificirao kao ključnu točku sporenja.

Dodao je da je Magyar tijekom razgovora uglavnom davao općenite odgovore, s obzirom na to da još nije formalno preuzeo dužnost premijera.

Magyar je prethodno najavio da očekuje da će biti inauguriran kao premijer 9. ili 10. svibnja, ovisno o tome kada predsjednik sazove parlament.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POTPISANI SPORAZUMI

POTPISANI SPORAZUMI

izvanredna situacija

izvanredna situacija

nova afera

nova afera

najpopularnije

Još vijesti