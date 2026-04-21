Razgovarali Magyar i Fico: Budući mađarski premijer postavio uvjet slovačkom lideru

Magyar, koji je pobijedio na parlamentarnim izborima u Mađarskoj 12. travnja, jasno je dao do znanja da daljnji politički razgovori sa Slovačkom ovise o položaju mađarske manjine u toj zemlji. Kao ključni uvjet spomenuo je pravna jamstva.

'Jasno sam dao do znanja da možemo sudjelovati u raspravama o bilo kojim političkim pitanjima samo ako dobijemo jamstva da će Slovačka ukinuti zakonodavstvo koje Mađarima prijeti zatvorom', objavio je na društvenoj mreži X.

Osim toga, zatražio je i jamstva da neće biti daljnjeg oduzimanja imovine etničkim Mađarima na temelju Benešovih dekreta, koji su i dalje jedno od najosjetljivijih pitanja u odnosima dviju zemalja. Naglasio je da će zaštita prava mađarske manjine ostati prioritet svake buduće mađarske vlade, ali je istovremeno signalizirao spremnost za poboljšanje odnosa i obnovu suradnje unutar Višegradske skupine.