Razgovarali Magyar i Fico: Budući mađarski premijer postavio uvjet slovačkom lideru

Mađarski kandidat za premijera Peter Magjar i slovački premijer Robert Fico obavili su prvi telefonski razgovor u kojem su govorili o odnosima dviju zemalja, energetskoj suradnji, ali i o dugogodišnjim povijesnim sporovima.
Magyar, koji je pobijedio na parlamentarnim izborima u Mađarskoj 12. travnja, jasno je dao do znanja da daljnji politički razgovori sa Slovačkom ovise o položaju mađarske manjine u toj zemlji. Kao ključni uvjet spomenuo je pravna jamstva.
'Jasno sam dao do znanja da možemo sudjelovati u raspravama o bilo kojim političkim pitanjima samo ako dobijemo jamstva da će Slovačka ukinuti zakonodavstvo koje Mađarima prijeti zatvorom', objavio je na društvenoj mreži X.
Osim toga, zatražio je i jamstva da neće biti daljnjeg oduzimanja imovine etničkim Mađarima na temelju Benešovih dekreta, koji su i dalje jedno od najosjetljivijih pitanja u odnosima dviju zemalja. Naglasio je da će zaštita prava mađarske manjine ostati prioritet svake buduće mađarske vlade, ali je istovremeno signalizirao spremnost za poboljšanje odnosa i obnovu suradnje unutar Višegradske skupine.
S druge strane, Fico je rekao da je Magyaru čestitao na izbornoj pobjedi i pozvao ga u službeni posjet Slovačkoj. Također je najavio da bi se prvi sastanak mogao održati na marginama sljedećeg summita Europskog vijeća u Bruxellesu.
Slovački premijer naglasio je da želi stabilne odnose s Mađarskom, posebno u području energetike. „Glavni razlog mog poziva bio je saznati stavove novog mađarskog političkog vodstva o ponovnom otvaranju naftovoda Družba i tužbi protiv uredbe RePowerEU“, rekao je Fico, misleći na zajednički pravni spor Slovačke i Mađarske s EU oko planova za postupno ukidanje ruske opskrbe energijom.
Međutim, priznao je da postoje ozbiljna neslaganja između dviju strana, posebno kada je riječ o Benešovim dekretima, koje je identificirao kao ključnu točku sporenja.
Dodao je da je Magyar tijekom razgovora uglavnom davao općenite odgovore, s obzirom na to da još nije formalno preuzeo dužnost premijera.
Magyar je prethodno najavio da očekuje da će biti inauguriran kao premijer 9. ili 10. svibnja, ovisno o tome kada predsjednik sazove parlament.