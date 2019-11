Most: Divjak treba dati ostavku jer više nema potporu učitelja i profesora

Klub zastupnika Mosta u petak je poručio da ministrica obrazovanja i znanosti Blaženka Divjak treba dati ostavku jer više nema potporu učitelja i profesora, što je jasno nakon propalih pregovora sa sindikatima u obrazovanju

"U Hrvatskom saboru postoje zastupnici koje nismo vidjeli i ne znamo kako izgledaju, to su 'žetončići' koji ne dolaze na svoj posao nego se pojavljuju samo petkom na glasovanju", kazao je Sladoljev.

Nikola Grmoja ustvrdio je kako su HNS-ovci izabrali ostati u vlasti neovisno o tome što je odaziv na štrajk gotovo stopostotan u svim školama. No, Most neće u Saboru prikupljati potpise za opoziv ministrice jer to nema smisla budući da je na vlasti trgovačka većina koja se drži skupa.

Apel ministrici da pokaže je li HNS-ov "žetončić" ili ima osobni integritet

Zbog toga Mostovci apeliraju na moralnu odgovornost ministrice. "Vidjet ćemo koliko je ona HNS-ov 'žetončić', a koliko ima osobnog integriteta", dodao je Grmoja.

Istaknuo je da ovaj štrajk nije borba za veće plaće nego prvenstveno borba za dostojanstvo i uvođenje reda. "Plenković je u veljači povećao koeficijente u MVEP-u, a da je profesor i da je došao iz tog sektora, vjerojatno bi to napravio za profesore," kaže Grmoja.

Most je oštro protiv povećanja osnovice svima i traži vrednovanje rada, što bi bila prava reforma obrazovanja - da se nagradi uspješne profesore koji se trude.

"Vladajući to ne žele provesti jer bi onda morali kazniti uhljebe koji su njihova glasačka mašinerija, dok su u školskim zbornicama ljudi koji misle i koji nisu glasačka mašinerija HDZ-a", poručio je Grmoja.

Most traži reformu i u javnoj upravi - manji broj općina i gradova, kao i ukidanje županija, ali i smanjenje broja zastupnika jer je sramota da su o amandmanima na državni proračun raspravljali samo zastupnici Mosta, dok nijednog zastupnika vladajućih u sabornici nije bilo pet sati, naglasio je.

Osvrnuo se i na Plenkovićev komentar da su u Mostu i SDP-u "prijavitelji", čime je poslao poruku svima koji žele prijaviti nepravilnosti da to nema smisla.

"Znamo kako 'zviždači' završavaju u Hrvatskoj i upravo je zato zadatak nas saborskih zastupnika, kada nam se građani obrate, da mi to obavimo umjesto njih jer mi imamo saborski imunitet i dobre plaće i teže će nam se dogoditi nešto loše nego običnim građanima", kaže Grmoja.