Bačić: Glasovanje o proračunu pokazalo čvrstu vladajuću većinu u Saboru

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić izjavio je u četvrtak da je glasovanje o državnom proračunu pokazalo koliko je čvrsta vladajuća većina u Hrvatskom saboru, i naglasio kako ne dijeli mišljenje da proračun nije prihvatio zahtjeve prosvjetara

'Današnje glasovanje pokazalo je koliko je čvrsta vladajuća većina u Saboru. Svi dokumenti koje smo trebali, doneseni su s preko 80 glasova, iskazana je čvrstina vladajuće koalicije kao i Kluba HDZ-a. Ne dijelim mišljenje da ovaj proračun nije prihvatio zahtjeve prosvjetara koji su tražili povećanje plaća od šest posto, jer je Vlada u proračunu osigurala to povećanje. Vi iz proračuna ne bi mogli vidjeti odnosi li se na povećanje osnovice ili koeficijenata, jer je ukupan iznos povećanja upravo onakav kakav su tražili sindikati u prosvjeti i svaki će profesor, nastavnik, zaposlenik u školstvu iduće godine dobiti povećanje plaće kakvo su tražili sindikati', naglasio je Bačić u izjavi novinarima.

Zbog toga što će se plaće povećati, dodao je, ne vidi razloga, potrebe ni osnovanost za daljnji štrajk prosvjetara. Govoreći o odluci Europske pučke stranke (EPP) da se sjednice Predsjedništvo i Političke skupština EPP-a idući utorak ipak neće održati u prostorima Hrvatskog sabora već na drugoj lokaciji u Zagrebu, Bačić je pojasnio kako je EPP odustao od te mogućnosti jer su ocijenili da nema potrebe da zasjedanjem u Saboru na bilo koji način stvaraju neugodu ni svojim članovima koji bi bili u sabornici ni HDZ-u, niti da se na bilo koji način stvara dojam da je Sabor iznajmljen jednoj grupaciji, doduše, najvećoj od političkih stranaka u EP-u.

'Sabor neće biti mjesto u kojem će zasjedati EPP. Ne bih više od toga stvarao nikakav problem. To je odluka', istaknuo je, dodavši da nije riječ o popuštanju oporbi nego prijedlogu i odluci EPP-a u dogovoru s HDZ-om kako bi se politička skupština održala bez ikakvog pritiska.

EPP, najveća i najjača europska politička obitelj, po prvi puta će u Zagrebu održati svoj Izborni kongres 20. i 21. studenoga. Domaćini Kongresa su predsjednik HDZ-a i Vlade RH Andrej Plenković i predsjednik EPP-a Joseph Daul. Više od 2000 sudionika iz 40-ak zemalja raspravit će aktualne europske politike. Na Kongresu će biti izabrano novo vodstvo EPP-a.

Bačić na upite o nedolasku Vučića: Vi mene pitate nešto što je podredna tema

Na novinarsko pitanje je li srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić odustao od dolaska u Zagreb na Kongres EPP-a kako bi se 'izbjegla drama', Bačić je kazao da, i da je došao u Zagreb na Kongres EPP-a, Vučić nije bio delegat Političke skupštine EPP-a koja bi bila u Hrvatskom saboru, niti bi sudjelovao u njenom radu.

'Vi mene pitate nešto što je za mene podredna tema. Činjenica je da je HDZ, zahvaljujući svom radu i ugledu u najvećoj političkoj obitelji u Europi, domaćin za Europsku pučku stranku doista važnog Izbornog kongresa, na kojem ćemo birati predsjednika i glavnog tajnika EPP-a; i pitanja i primjedbe o Vučiću ne mogu umanjiti značaj da je HDZ domaćin tako velike organizacije, EPP-a, u kojoj su članovi brojni premijeri i najvažniji dužnosnici država članica EU', istaknuo je predsjednik HDZ-ova Kluba zastupnika.

Dakle, dodao je Bačić, 'u prvi plan bih stavio činjenicu da se u Hrvatskoj događa jedan od najvećih međunarodnih skupova od samostalnosti Hrvatske, da je HDZ domaćin i to je meni puno važnije od primjedbi, koje se ističu u hrvatskoj javnosti i kojima pokušavaju zasjeniti činjenicu da oni to ne mogu napraviti; i kada bi još 20, 30 godina radili ne bi mogli napraviti to što je napravio HDZ i da zahvaljujući ovoj Vladi Hrvatska ima ovakav međunarodni ugled', poručio je Bačić.

Na novinarsku opasku da je puno HDZ-ovaca zadovoljno što Vučić ne dolazi, uzvratio je da na Klubu koji sjednice održava svaki tjedan i na kojemu se održavaju otvorene, tolerantne rasprave, nijednom nije čuo primjedbe o dolasku Vučića.

"Član sam i Predsjedništva HDZ-a i ni tamo ih nisam čuo, jer ne mislim da bi se za hrvatske političke interese bilo što dogodilo da je Vučić došao u Zagreb", procijenio je Bačić.

Podsjetio je da nismo mi izabrali Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije nego srbijanski narod. "To je njihova odluka i mi iz Hrvatske ne možemo odlučivati tko će biti predstavnik Republike Srbije", dodao je.

Stvaranjem 'afere Vučić' grdno griješimo jer mu dajemo značaj koji on na Kongresu EPP-a ne bi imao

'Zamislite što bi Vučić dao da je izborni kongres EPP u Beogradu? Mislim da mi stvaranjem 'afere Vučić' grdno griješimo jer mu na ovaj način dajemo značaj koji on na ovom Kongresu, i da je došao, ne bi imao', naglasio je predsjednik Kluba HDZ-a Bačić.

Osvrnuo se i na najavljenu telefonsku sjednicu zagrebačkog HDZ-a o stegovnim postupcima zbog tzv. WhatsApp afere, odgovorivši kako će se 'osumnjičeni' braniti, odgovorio da, i da je sjednica bila redovna, ti ljudi ne bi bili na njoj nego će biti pozvani tamo gdje trebaju biti pozvani prema poslovniku o radu časnih sudova HDZ-a.

'Ovdje je riječ o prijedlogu predsjednika Gradske organizacije stranke svom Gradskom odboru da se određeni broj članova HDZ-a koji su upisani u evidenciju zagrebačkog HDZ-a upute na stegovni postupak na Sud časti. Tamo će o tome biti riječi, tako je odlučila gradska organizacija i ne vidim tu ništa sporno jer će član o kojem se radi, imati priliku reći što misli o tome', kazao je.

Usporedio je to sa situacijom u drugim strankama rekavši da zagrebačkom HDZ-u predstoji demokratski postupak kojeg u drugim strankama nema.

'Ne da nema sjednice, ne da nema suda, nego predsjednik SDP-a može bez problema suspendirati četiri svoja potpredsjednika. Predsjednik HSS-a u kampanji je iz stranke sam svojim potpisom izbacio svoje protukandidate, a vi problematizirate činjenicu da će član HDZ-a kojega će Gradski odbor procesuirati ili neće, imati priliku o svemu tome reći sve što ima pred Sudom časti. U tom smislu, demokratski standardi koje je postavio HDZ, za druge političke stranke, pa i oporbene, daleko, daleko su iznad njihova postupanja', ocijenio je Bačić.

Zakon o blagdanima proizlazi iz programa HDZ-a i na tragu doktrine dr. Tuđmana

Odbacio je tvrdnju da je 'buntovni' HDZ-ov zastupnik Stevo Culej 'ipak glasao za Zakon o blagdanima zbog straha' te naglasio da je Klub HDZ-a bio jednoglasan.

„'Nije to strah nego smo kao prava snažna, demokratska stranka na svim svojim tijelima raspravili i sučelili stavove, i kao jaka demokratska stranka donijeli smo odluku da ovakav Zakon proizlazi iz našeg programa i na tragu je doktrine dr. Tuđmana kada blagdanima pokazujemo što mislimo o ranijoj i novijoj hrvatskoj povijesti', pojasnio je Bačić.

Bačić je dodao i da će 16 dana biti dovoljno za predsjedničku kampanju. Uvjeren je da su se hrvatski glasači već uglavnom opredijelili i da će većinom glasovati za HDZ-ovu predsjedničku kandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović.