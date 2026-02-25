MOL i Janaf kreću u testiranje naftovoda: Sve će promatrati međunarodni stručnjaci

MOL Grupa i Janaf konačno su se dogovorili o početku dugoročnih testiranja kapaciteta na Janafovom naftovodu, uz sudjelovanje međunarodnog, neovisnog tima za praćenje, izvijestili su u srijedu iz mađarske naftne i plinske kompanije te napomenuli da još čekaju odgovor Janafa hoće li dopustiti tranzit ruskih pošiljki sirove nafte s mora

"Tijekom stres-testova, stručnjaci će promatrati kakve vršne i dugoročne kontinuirane transportne performanse infrastruktura može postići u različitim vremenskim uvjetima i u različitim godišnjim dobima", navodi se u priopćenju te dodaje da MOL pozdravlja početak testiranja, jer bi to moglo prekinuti rat brojki i staviti točku na dugogodišnju raspravu o stvarnom kapacitetu naftovoda. "Umjesto mišljenja stručni test temeljen na podacima i činjenicama pokazat će koliko naftovod Janafa može podnijeti. U izjavama u Hrvatskoj, godišnji kapacitet naftovoda kretao se između 11 i 15 milijuna tona, dok kroz dionicu naftovoda u tom dijelu nikada nije transportirano više od 2 milijuna tona sirove nafte", navode iz MOL-a. MOL također ističe da čeka stav Janafa o tome hoće li dopustiti tranzit ruskih pošiljki sirove nafte s mora. Janaf, kako ističu, još uvijek nije izravno odgovorio na MOL-ov zahtjev prošli tjedan, ali je zatražio vrijeme za tumačenje uredbe EU o sankcijama koja je na snazi već nekoliko godina, a za koju je glasala i Hrvatska.

Janaf tražio dozvole za rusku naftu Istovremeno, kažu iz mađarske kompanije, Janaf je zatražio od MOL-a dozvole EU i SAD-a u vezi s pošiljkama. Po MOL-ovom mišljenju, to je potpuno nerealno, jer nije moguće tražiti odvojene dozvole EU i SAD-a za svaku pošiljku, a ova neopravdana birokratska prepreka onemogućila bi kontinuirani transport, napominju u svom priopćenju. "Ako tvrtka za transport sirove nafte i njezin teret nisu na javno dostupnim popisima sankcija EU i SAD-a, hrvatska tvrtka mora im dopustiti ulazak. Prema relevantnim sankcijama EU i SAD-a, mora dopustiti prolaz nesankcioniranim ruskim pošiljkama sirove nafte kako bi se osigurala sigurnost opskrbe regije ako naftovod Družba nije u funkciji. Međunarodno pravo primjenjuje se i na Hrvatsku u ovom slučaju", ističu iz MOL-a. MOL također navodi da ostaje pri svom stavu da Janaf naplaćuje nekoliko puta veću prosječnu europsku cijenu po 100 kilometara za isporuke, što bi moglo pobuditi sumnju na zlouporabu monopolskog položaja. Na kraju priopćenja, MOL još jednom navodi da su za sigurnost opskrbe regije potrebne dvije punopravne, komercijalno konkurentne rute. "Janafov naftovod mora doseći zadatke, ali u duhu diverzifikacije izvora potrebno je osigurati i da naftovod Družba bude operativan. Zato podržavamo napore Ukrajine da spoji naftovod Družba s Crnim morem ponovnim pokretanjem naftovoda Odessa-Brody, čime se povećava razina sigurnosti opskrbe sirovom naftom u regiji", poručuju iz MOL-a.

8 tankera neruske nafte za MOL Grupu Podsjetimo, Janaf je ranije u srijedu izvijestio da je na njegovom Terminalu Omišalj u tijeku iskrcavanje tereta sirove nafte za potrebe partnera MOL Grupe, a do početka travnja u dolasku je ukupno još sedam tankera za istog korisnika Janafovog naftovodnog sustava. Svi tankeri prevoze isključivo naftu neruskog podrijetla, napominju u svom priopćenju. "Janaf je još jednom potvrdio pred svojim partnerima i ključnim dionicima kako predstavlja jamca sigurnosti opskrbe energijom u ovom dijelu Europe. Kao strateški energetski hub Europske unije i jedini siguran pravac opskrbe sirovom naftom za središnju Europu, Janaf je spreman zadovoljiti sve godišnje potrebe rafinerija u Slovačkoj i Mađarskoj. Kontinuiranim ulaganjima u cjevovode, objekte i ostalu infrastrukturu, kao i u razvoj poslovanja, održavamo kvalitetu usluge i pouzdanost na najvišoj razini za sve svoje partnere", naveli su u svom priopćenju iz Jadranskog naftovoda.