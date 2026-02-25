Plenković imao poruku za Mađarsku i Slovačku: 'Stop histeriji!'

Predsjednik vlade poručio je tim dvjema zemljama koje su prijetile Ukrajini da će joj ukinuti dostavu električne energije ako ne pusti naftu kroz naftovof Družba, da je Hrvatska prijateljska i susjedna zemlja, koja će putem Jadranskog naftovoda dopremiti dovoljne količine sirove nafte u dvije rafinerije, da gospodarstvo, promet i sve ostalo što ovisi o naftnim derivatima, normalno funkcionira i u Mađarskoj i u Slovačkoj.

' JANAF nije alternativan, nije sekundaran, on može biti i jedini dobavni pravac za opskrbu naftom i Mađarske i Slovačke ako treba', rekao je Plenković, poručivši javnosti tih dviju zemalja 'stop histeriji jer on nije nepouzdan, dapače siguran je i nije skup, već ima normalne transportne tarife , ovisno o duljini ugovora i količini nafte koja se naručuje'.

Hrvatska ima blagodat da ima Jadransko more pa će kao takva, i kao dobronamjerna, dobrosusjedska, europska, partnerska zemlja, povrh onoga što nama treba, “biti na usluzi našim susjednim zemljama”.

"To je cijeli smisao regionalnog energetskog čvorišta”, poručio je za kraj premijer.

Plenković: Niz tankera po narudžbi MOL-a stiže u Omišalj

Mađarska plinska i naftna kompanija MOL putem Janafa naručuje dolazak niza tankera na terminal Omišalj, od kuda će se nafta distribuirati prema Mađarskoj i Slovačkoj, rekao je u srijedu premijer Andrej Plenković, nakon sastanka vladajuće koalicije.

Vezano uz ulogu Hrvatske obzirom na energetsku sigurnost Mađarske i Slovačke, Plenković je kazao da je tu pozicija vrlo jasna. Naglasio je kako ne postoji nikakav stvarni razlog za podržavanje iznimke koja je dana Mađarskoj i Slovačkoj u lipnju 2022., kao zemljama koje nemaju izlaz na more i ovise o transportu nafte cjevovodima koji dolaze preko drugih zemalja.

Naveo je da su one tada, u okolnostima kada se dogovarao šesti paket sankcija za Rusiju, tražili tu iznimku nakon niza razgovora. Ona im je tada i odobrena, zbog viših ciljeva, a to je bilo usvajanje paketa sankcija.

"Međutim, činjenica je da MOL naručuje putem Janafa dolazak niza tankera u sljedećim tjednima u Omišalj s kojeg će se nafta, umjesto Družbom Adriom, koja trenutno ne radi, a to je naftovod koji ide iz Rusije preko Ukrajine prema Mađarskoj i Slovačkoj, u potpunosti i sigurno i u količinama u kojima god oni žele transportirati prema rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj", naglasio je premijer, dodavši da Janaf te dvije rafinerije može opskrbiti sa 100-postotnom količinom nafte koja im treba.

Janaf im može isporučiti baš sve bez ikakvog problema, rekao je Plenković. "I zato je naša pozicija sasvim jasna, poštovati pravni režim koji postoji na razini EU, ali jednako tako poštovati i pravni režim koji je dio američkog paketa restriktivnih mjera, dakle sankcija OFAC-a, koje Janaf također može i mora poštovati", rekao je Plenković.

Janaf, ponovio je, transportira nerusku naftu, sukladno narudžbi MOL-a, za njihove rafinerije u mađarskoj Százhalombatti i Bratislavi. Mađarskoj i slovačkoj javnosti poručio je da ne trebaju biti u nikakvoj drami te da cijela ova uzbuna o velikoj krizi, što se plasira kroz njihove medije, ne stoji.

"Ne morate biti u nikakvoj drami - Hrvatska kao susjedna i prijateljska zemlja putem Janafa može dopremiti dovoljne količine sirove nafte u dvije rafinerije da gospodarstvo, promet i sve ostalo što ovisi o naftnim derivatima normalno funkcionira i u Mađarskoj i u Slovačkoj", poručio je.