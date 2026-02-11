Moćni ruski lovac viđen iznad sjeverne Afrike: Jedna država upozorava na eskalaciju

Na nebu iznad Alžira uočen je najmoderniji ruski borbeni zrakoplov Suhoj Su-57. Ta zemlja je nabavila ukupno 12 tih zrakoplova, čime je dodatno ojačao svoju poziciju u okruženju. Iz Maroka stižu upozorenja o eskalaciji sukoba koji traje već godinama
Nakon što je obznanjeno kako je ruskom ministarstvu obrane isporučena nova serija borbenih zrakoplova Suhoj Su-57, iste letjelice su viđene na nebu iznad Alžira.
Društvenim mrežama se širi snimka prepoznatljive siluete ruskog aviona, kojeg je okom kamere mobitela uhvatio jedan alžirski poljoprivrednik u blizini baze Oum El Bouaghi, piše Defence News.
Dokumenti ruskog državnog konglomerata Rosteca pokazuju da je Alžir naručio ukupno 12 lovaca Su-57, uz još 14 bombardera Su-34. Prva dva lovca isporučena su u studenome prošle godine, potvrdio je čelnik United Aircraft Corporationa (UAC), Vadim Badekha. Cjelokupna nabava se procjenjuje na otprilike dvije milijarde dolara.
Eskalacija sukoba
No, ovo nije samo modernizacija ratnog zrakoplovstva, već i potez koji mijenja ravnotežu moći na sjeveru Afrike, jer su Alžir i Maroko u dugogodišnjem sukobu, a iz Rabata su već upozorili na potencijalnu eskalaciju.
Ovaj transfer vojne tehnologije nije prošao nezapaženo. SAD je već najavio potencijalne sankcije Alžiru temeljem zakona usmjerenog protiv država koje kupuju rusku vojnu opremu. Alžirci su takve najave ignorirali sada, ali i ranije, kad su nabavili avione Su-35 i protuzračni sustav S-400.
Inače, Suhoj Su-57 je dvomotorni lovac pete generacije, koji je prvi puta poletio 2010. godine. Služi za kontrolu zračnog prostora, ali i borbu u zraku. No, može služiti i za napade na kopnu i vodi. Pokretljivost mu je izuzetna, a navodno može i krstariti nadzvučnim brzinama. Prednost mu je što ga radari teško uočavaju.