Moćni ruski lovac viđen iznad sjeverne Afrike: Jedna država upozorava na eskalaciju

Na nebu iznad Alžira uočen je najmoderniji ruski borbeni zrakoplov Suhoj Su-57. Ta zemlja je nabavila ukupno 12 tih zrakoplova, čime je dodatno ojačao svoju poziciju u okruženju. Iz Maroka stižu upozorenja o eskalaciji sukoba koji traje već godinama

Nakon što je obznanjeno kako je ruskom ministarstvu obrane isporučena nova serija borbenih zrakoplova Suhoj Su-57, iste letjelice su viđene na nebu iznad Alžira. Društvenim mrežama se širi snimka prepoznatljive siluete ruskog aviona, kojeg je okom kamere mobitela uhvatio jedan alžirski poljoprivrednik u blizini baze Oum El Bouaghi, piše Defence News.

Dokumenti ruskog državnog konglomerata Rosteca pokazuju da je Alžir naručio ukupno 12 lovaca Su-57, uz još 14 bombardera Su-34. Prva dva lovca isporučena su u studenome prošle godine, potvrdio je čelnik United Aircraft Corporationa (UAC), Vadim Badekha. Cjelokupna nabava se procjenjuje na otprilike dvije milijarde dolara.

Eskalacija sukoba No, ovo nije samo modernizacija ratnog zrakoplovstva, već i potez koji mijenja ravnotežu moći na sjeveru Afrike, jer su Alžir i Maroko u dugogodišnjem sukobu, a iz Rabata su već upozorili na potencijalnu eskalaciju.

Ruski lovac pete generacije Su-57 Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV







+13 Ruski lovac pete generacije Su-57 Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV