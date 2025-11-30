Rusi u Dubaiju pokazali novu verziju svog kultnog aviona, već su upecali i prvog stranog kupca

Ruski dužnosnici otkrili su na nedavno održanoj zrakoplovnoj izložbi Dubai Airshow da konstruktori tvrtke Suhoj rade na poboljšanju izvozne inačice borbenog aviona pete generacije za nadmoć u zraku tipa Su-57E. Pritom su istaknuli da se rad na poboljšanju najnovijeg ruskog aviona temelji na povratnim informacijama iz stvarnih borbenih operacija u Ukrajini

Rusi tvrde da je to što se dokazala u borbi dovelo do porasta interesa za tu letjelicu u neimenovanoj državi koja je naručila prva dva primjerka. Donosimo više o modernizaciji modela Su-57, ali i o mogućim kupcima tog zrakoplova za višedimenzionalne operacije.

Sergej Čemezov, izvršni direktor ruskog državnog obrambenog konglomerata Rostec, istaknuo je da pretprodukcijski Su-57 u izvoznoj varijanti, koji je svoje letne sposobnosti demonstrirao tijekom prošlotjednog Dubai Airshowa, ima značajne koristi od lekcija naučenih u tekućem ratu u Ukrajini. Njemu se pridružio Vadim Badeha, čelnik tvrtke United Aircraft Corporation (UAC), u čijem se portfelju nalazi Suhoj, najavivši isporuku prva dva primjerka Su-57E neimenovanom stranom kupcu. 'Neću potvrditi nikakav broj ugovora niti bilo kojeg od naših partnera', rekao je Čemezov odgovarajući na pitanja novinara o izvoznim narudžbama. 'Definitivno mogu istaknuti da imamo vrlo veliku potražnju iz mnogih zemalja za ovim avionom i nadamo se da ćemo tu potražnju i povećati', dodao je. Govoreći pak o nadogradnji temeljnog modela, Čemezov je naglasio da je ona svojevrstan neprekidni proces koji se nastavlja usporedo s 'našom specijalnom vojnom operacijom i povratnim informacijama pilota iz ratne zone'.

Još uvijek nije jasno u kojoj se mjeri Su-57 koristi u borbama u Ukrajini, a koje ruska vlada naziva 'specijalnom vojnom operacijom'. Izvješća navode da su ti mlažnjaci izveli svoje prve borbene misije već nekoliko tjedana nakon što je Rusija pokrenula sveopću invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Prošlogodišnji izvještaji s terena tvrdili su da su zrakoplovi Su-57 nastavili sudjelovati u sukobu, ali samo povremeno, i to u leteći u misijama zrak-zrak i zrak-zemlja, ali konkretni detalji ostaju oskudni. Pojedini izvori navode pak da je Su-57 odgovoran za rušenje prijateljskog bespilotnog borbenog zrakoplova (UCAV) tipa S-70 Ohotnik. Također nije jasno koliko Rusi trenutno imaju tih aviona u upotrebi. Neovisna izvješća ističu da su njihove zračne snage počele primati serijske primjerke tek 2022. godine, nakon što su naručile relativno skromnih 76 zrakoplova tog tipa. Smatra se da je do kraja 2024. isporučeno barem njih 18, a vijesti o ovogodišnjim isporukama nema. Zna se i da je najmanje jedan Su-57 oštećen u ukrajinskom napadu na zračnu bazu Ahtubinsk prošle godine.

Mlaznice kao na američkom suparniku Obrambeni portal The War Zone podsjeća da je izrađeno 10 pretprodukcijskih prototipa, a poznati su i kao T-50, ali nisu svi bili letni demonstratori, kamoli prikladni za operativnu upotrebu. Inače, prvi let ovog tipa zrakoplova odvio se 29. siječnja 2010. godine, što analitičari ocjenjuju kao poprilično dug vremenski razmak od premijere do nepoznatog opsega korištenja. Čemezov nije detaljnije objasnio kako su stvarna borbena iskustva izravno utjecala na dizajn i mogućnosti tog modela, ali se izlagač Suhoj potrudio da pretprodukcijski Su-57 intenzivno demonstrira svoje sposobnosti pred mnoštvom okupljenih u Dubaiju. Stručnjaci su osobito ukazali na to da je na ovogodišnjem Dubai Airshowu izložen izvozni model Su-57E s dvodimenzionalnim mlaznicama s vektorom potiska, kakav koristi poboljšani motor za temeljnu inačicu Su-57, turboventilatorski AL-51F-1. Dvodimenzionalna mlaznica omogućuje kontrolu nagiba, kao i njegovu ograničenu kontrolu ako je asimetrično aktivirana. Ova vrsta mlaznice koristi se na američkom F-22 Raptoru, ali kako bi se smanjio radarski potpis u usporedbi s osnosimetričnim dizajnom mlaznica.

Uz to, ravna mlaznica donosi avionu Su-57 poboljšanje niske uočljivosti sa stražnje strane. Izvorni dizajn bolje je optimizirao nisku uočljivost s prednje strane, ali s manje pažnje posvećene bočnim i stražnjim područjima. Istovremeno, modernizirane mlaznice smanjuju potisak, ali ruski konstruktori očito smatraju da je gubitak snage vrijedan smanjene uočljivosti. Posjetitelji zrakoplovnog sajma uočili su da je prototip izvozne inačice, izložen na pisti, dobio novi široki zaslon koji zamjenjuje dva izvorna manja zaslona. Slični široki zasloni već su standard u modernim zapadnim avionima i nude razne prednosti, prije svega više prilagodljivog prostora za rad korisnika i poboljšanu situacijsku svijest u kombinaciji s nadograđenom procesorskom snagom.

Alternativna nabava dijelova Vezano za izvozne rezultate najnovije inačice Su-57, Rusi su izričito govorili samo o čvrstoj narudžbi jednog kupca. Analitičari su uvjereni da je riječ o Alžiru jer je više obavještajnih izvora potvrdilo nakane te afričke zemlje da nabavi spomenuti avion, a vijest o kupnji objavljena je i na alžirskoj državnoj televiziji. Vadim Badeha iz UAC-a je za rusku državnu televizijsku postaju Channel One otkrio da su alžirski Su-57 već počeli s borbenim dežurstvima i da pritom pokazuju svoju kvalitetu. Prema ocjenama neovisnih analitičara, čini se da bi kupac mogao dobiti avion s modernim performansama i određenim stealth značajkama, ali istovremeno bi preuzeo rizik korištenja platforme kojoj bi zbog međunarodnih sankcija nametnutih Rusiji moglo manjkati rezervnih dijelova i kompatibilnog naoružanja. Pritom valja znati da Rusija nabavlja ključne elektroničke dijelove na Zapadu te u Kini, i to zaobilaznim putem.

