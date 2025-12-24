Alžir traži ispriku: Francusku kolonizaciju proglasili zločinom

Alžirski parlament jednoglasno je usvojio zakon kojim se francuska kolonizacija sjevernoafričke države proglašava zločinom te se zahtijeva isprika i odšteta. Zakon također kriminalizira veličanje kolonijalizma, prenosi BBC
Glasanje je najnoviji znak sve zategnutijih diplomatskih odnosa između Alžira i Francuske, a neki analitičari kažu da su oni na najnižoj razini otkako je Alžir stekao neovisnost prije 63 godine.
Francuska kolonizacija Alžira između 1830. i 1962. obilježena je masovnim ubojstvima, deportacijama velikih razmjera i završila je krvavim ratom za neovisnost. Alžir tvrdi da je u ratu poginulo 1,5 milijuna ljudi, dok francuski povjesničari navode da je broj poginulih znatno niži.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron ranije o je priznao da je kolonizacija Alžira bila 'zločin protiv čovječnosti', ali se nije ispričao.
Zastupnici su tijekom današnjeg usvajanja zakona su nosili šalove u bojama nacionalne zastave i skandirali "živio Alžir" te pljeskali, izvještava novinska agencija AFP.
U zakonu se navodi da Francuska ima 'pravnu odgovornost' za 'tragedije koje je prouzročila', a 'puna i pravedna' odšteta je 'neotuđivo pravo alžirske države i naroda'. Francuska se još nije oglasila o glasovanju.
Alžirski zakon dolazi u vrijeme sve većeg pritiska na zapadne sile da ponude reparacije za ropstvo i kolonijalizam te da vrate opljačkane artefakte koji se još uvijek čuvaju u njihovim muzejima.
Alžirski zastupnici zahtijevaju od Francuske da vrati brončani top iz 16. stoljeća, poznat kao Baba Merzoug, što znači "Blagoslovljeni Otac", koji se smatrao zaštitnikom Alžira, današnjeg glavnog grada Alžira.
Francuske snage su zauzele grad 1830. godine, iz trećeg pokušaja, i uklonile top - koji se sada nalazi u lučkom gradu Brestu na sjeverozapadu Francuske.
Francuska je 2020. godine vratila posmrtne ostatke 24 alžirska borca koji su poginuli pružajući otpor francuskim kolonijalnim snagama u 19. stoljeću.
Prošlog mjeseca, Alžir je bio domaćin konferencije afričkih država kako bi se zalagao za pravdu i reparacije.
Alžirski ministar vanjskih poslova Ahmed Attaf rekao je da bi pravni okvir osigurao da se restitucija ne smatra ni 'darom ni uslugom'.
Diplomatski odnosi između Alžira i Francuske pogoršali su se prošle godine kada je Macron objavio da Francuska priznaje marokanski suverenitet Zapadne Sahare i podržava plan ograničene autonomije za sporni teritorij. Alžir podržava Polisario Front u Zapadnoj Sahari koji se zalaže za neovisnost i smatra se njegovim glavnim saveznikom.
Francusko-alžirski romanopisac Boualem Sansal potom je uhićen na alžirskoj zračnoj luci i osuđen na pet godina zatvora, prije nego što ga je alžirski predsjednik Abdelmadjid Tebboune prošli mjesec pomilovao.
Tužitelji su rekli da je potkopao nacionalnu sigurnost zbog izjava koje su dovodile u pitanje alžirske granice.