Alžir traži ispriku: Francusku kolonizaciju proglasili zločinom

Alžirski parlament jednoglasno je usvojio zakon kojim se francuska kolonizacija sjevernoafričke države proglašava zločinom te se zahtijeva isprika i odšteta. Zakon također kriminalizira veličanje kolonijalizma, prenosi BBC

Glasanje je najnoviji znak sve zategnutijih diplomatskih odnosa između Alžira i Francuske, a neki analitičari kažu da su oni na najnižoj razini otkako je Alžir stekao neovisnost prije 63 godine. Francuska kolonizacija Alžira između 1830. i 1962. obilježena je masovnim ubojstvima, deportacijama velikih razmjera i završila je krvavim ratom za neovisnost. Alžir tvrdi da je u ratu poginulo 1,5 milijuna ljudi, dok francuski povjesničari navode da je broj poginulih znatno niži.

🇩🇿🇫🇷 FLASH INFO



Le Parlement algérien a adopté ce mercredi, une loi qualifiant la colonisation Française de« CRIME D’ÉTAT » et demandant à la France de présenter des « excuses officielles ». pic.twitter.com/vSDNoKfxoH — Citizen Média 🗞️ (@CitizenMediaFR) December 24, 2025

Francuski predsjednik Emmanuel Macron ranije o je priznao da je kolonizacija Alžira bila 'zločin protiv čovječnosti', ali se nije ispričao. Zastupnici su tijekom današnjeg usvajanja zakona su nosili šalove u bojama nacionalne zastave i skandirali "živio Alžir" te pljeskali, izvještava novinska agencija AFP. U zakonu se navodi da Francuska ima 'pravnu odgovornost' za 'tragedije koje je prouzročila', a 'puna i pravedna' odšteta je 'neotuđivo pravo alžirske države i naroda'. Francuska se još nije oglasila o glasovanju. Alžirski zakon dolazi u vrijeme sve većeg pritiska na zapadne sile da ponude reparacije za ropstvo i kolonijalizam te da vrate opljačkane artefakte koji se još uvijek čuvaju u njihovim muzejima. Alžirski zastupnici zahtijevaju od Francuske da vrati brončani top iz 16. stoljeća, poznat kao Baba Merzoug, što znači "Blagoslovljeni Otac", koji se smatrao zaštitnikom Alžira, današnjeg glavnog grada Alžira.