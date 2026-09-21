Moćan tajfun približava se Tokiju: Izdana uzbuna zbog poplava i klizišta

Japanska meteorološka agencija (JMA) izdala je upozorenje najviše, pete razine za otok Oshima u otočju Izu, oko 105 kilometara južno od Tokija. Za mnoga druga područja na istoku Japana na snazi su hitna upozorenja četvrte razine, javlja Skynews.

Prema izvješćima japanskih medija, više od 1,6 milijuna ljudi dobilo je nalog za evakuaciju.

Nevrijeme je utjecalo na stotine letova, a putnici se suočavaju s mogućim otkazivanjima, kašnjenjima i preusmjeravanjima. Iz Japan Airlinesa upozorili su da su zbog vremenskih uvjeta pogođeni brojni letovi, dok je All Nippon Airways pozvao putnike da redovito prate najnovije obavijesti.