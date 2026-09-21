Moćan tajfun približava se Tokiju: Izdana uzbuna zbog poplava i klizišta

Očekuje se da će tajfun Dujuan danas proći blizu šireg gradskog područja japanske prijestolnice, a meteorolozi upozoravaju da bi se vremenske prilike mogle vrlo brzo pogoršati
Japanska meteorološka agencija (JMA) izdala je upozorenje najviše, pete razine za otok Oshima u otočju Izu, oko 105 kilometara južno od Tokija. Za mnoga druga područja na istoku Japana na snazi su hitna upozorenja četvrte razine, javlja Skynews.
Prema izvješćima japanskih medija, više od 1,6 milijuna ljudi dobilo je nalog za evakuaciju.
Nevrijeme je utjecalo na stotine letova, a putnici se suočavaju s mogućim otkazivanjima, kašnjenjima i preusmjeravanjima. Iz Japan Airlinesa upozorili su da su zbog vremenskih uvjeta pogođeni brojni letovi, dok je All Nippon Airways pozvao putnike da redovito prate najnovije obavijesti.
Obilna kiša već je zahvatila otočje Izu i dijelove japanske pacifičke obale. Na pojedinim je lokacijama od subote palo više od 300 milimetara kiše.
JMA upozorava da bi se oborine mogle dodatno pojačati kako se tajfun bude približavao Tokiju i drugim dijelovima zemlje.
Vlasti navode da bi se nad središnjim Japanom mogli formirati linearni kišni pojasevi, što bi naglo povećalo opasnost od bujičnih poplava i drugih posljedica obilnih oborina.
Riječ je o uskim i dugotrajnim oborinskim sustavima koji na ograničenom području u samo nekoliko sati mogu donijeti iznimno velike količine kiše, a posljednjih godina predstavljaju sve ozbiljniji problem u Japanu.
Zbog tajfuna je za nekoliko sati odgođen i odlazak premijerke Sanae Takaichi u New York, gdje bi trebala sudjelovati na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda.