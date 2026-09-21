Trump izjavio da je SAD dobio 'trajnu kontrolu' nad Grenlandom: Oglasio se Kopenhagen

Danska, Grenland i Sjedinjene Države u utorak bi trebali potpisati sporazum o sigurnosti Grenlanda za koji Kopenhagen tvrdi da će sigurnost na Arktiku staviti pod nadzor NATO-a umjesto da ona bude prepuštena isključivo Danskoj i SAD-u

Sporazum čije se potpisivanje očekuje u utorak na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku još nije javno dostupan. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se njime SAD-u daje „trajna kontrola”. Kopenhagen i Nuuk nisu komentirali tu tvrdnju, no poručili su da će sporazum donijeti korist arktičkom otoku te poštivati njegov suverenitet. Dogovor stiže nakon višemjesečnog Trumpovog pritiska. Republikanac je tvrdio da bi SAD trebao kontrolirati Grenland, na društvenim mrežama je dijelio karte 'proširenih' Sjedinjenih Država s Grenlandom (i Kanadom), a jednom trenutku nije odbacivao upotrebu vojne ili ekonomske sile za preuzimanje tog danskog autonomnog teritorija. Njegove prijetnje pokrenule su diplomatsku krizu unutar NATO-a te potaknule Dansku i Grenland na pregovore s Washingtonom s ciljem ublažavanja pritiska. Danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen u nedjelju je za danski TV2 rekao da će sporazum biti u obliku „prema kojem odgovornost za sigurnost na Arktiku neće biti samo danska ili američka”. O toj regiji će se u velikoj mjeri „brinuti NATO”, naglasio je.

Jačanje kohezije Alijanse Ostaje nejasno mijenja li se sporazumom postojeći obrambeni ugovor iz 1951., pravni temelj američke prisutnosti na Grenlandu. „Čini se da sada koristimo ovu krizu da bismo preko Grenlanda pokušali ojačati koheziju NATO-a”, smatra Ulrik Pram Gad, istraživač s Danskog instituta za međunarodne studije (DIIS). Strateški interes Washingtona na Grenlandu seže do Drugog svjetskog rata. SAD je 1941. potpisao sporazum s danskim izaslanikom Henrikom Kauffmannom koji je djelovao bez ovlaštenja svoje zemlje, tada pod njemačkom okupacijom. Washington je tražio sporazum kako bi zadržao Grenland izvan njemačkih ruku i osigurao sjevernoatlantsku opskrbnu rutu između Sjeverne Amerike i Europe, piše Reuters. Na temelju tog sporazuma SAD je tamo izgradio zračne luke, pomorska postrojenja i meteorološke postaje, dosegnuvši oko 5,5 tisuća pripadnika vojnog osoblja do 1943. godine, navodi DIIS. Godine 1946. predsjednik Harry Truman pokušao je kupiti otok za 100 milijuna dolara u zlatu, no Kopenhagen je odbio prodaju. Umjesto toga, 1951. je potpisan novi sporazum koji je američkoj vojsci dao mnoga prava na Grenlandu, no u kontekstu NATO-a. „Ne vjerujem da će Danska i Grenland potpisati ako ne bude uključena i jednaka klauzula o NATO-u”, rekao je Gad.