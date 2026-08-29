VIDEO Oluje poharale sjeverni talijanski grad: Oštećena su povijesna zdanja

Snažne oluje oštetile su povijesne zgrade u sjevernom talijanskom gradu Cremoni, uključujući srednjovjekovnu katedralu i toranj gradske vijećnice, prenijeli su u subotu talijanski mediji

Oštećen je zvonik katedrale, a krov tornja gradske vijećnice se urušio, prenosi u subotu talijanska televizija RAI. Katedrala u tom gradu sa 71 tisuća stanovnika jedna je od najznačajnijih srednjovjekovnih crkvi u Lombardiji.

I drugi dijelovi te regije pogođeni su olujnim nevremenom u petak poslijepodne i navečer. Oštećeni su krovovi, prozori i infrastruktura, a brojna stabla iščupana su iz tla, prenosi agencija dpa. Mediji prenose da je grad Bresciu pogodila tuča veličine teniskih loptica.

Il violento temporale che ha investito Cremona nella serata di venerdì 28 agosto ha causato danni alla Cattedrale cittadina e alla torre civica del Comune. Le immagini dal drone dei segni lasciati dal maltempo sui due edifici. pic.twitter.com/llqktUvJnS — Local Team (@localteamit) August 29, 2026

Vatrogasne službe su objavile da su pozvane na više od tristo intervencija, a na teren je izašlo više od 160 vatrogasaca.

⛈️Diversi danni segnalati in questi minuti a Cremona a causa del passaggio della supercella temporalesca.



Video di Claudio Gerelli. Secondo video di Anna Carlotta, per "Tornado in Italia", dalla zona Cremona Fiere. https://t.co/1xqbxUomdw pic.twitter.com/qm6AF2txBj — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 28, 2026