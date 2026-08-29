VELIKA ŠTETA

VIDEO Oluje poharale sjeverni talijanski grad: Oštećena su povijesna zdanja

I.H./Hina

29.08.2026 u 14:16

Cremona (ilustrativna)
Cremona (ilustrativna) Izvor: Profimedia / Autor: August Retrosesos / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Snažne oluje oštetile su povijesne zgrade u sjevernom talijanskom gradu Cremoni, uključujući srednjovjekovnu katedralu i toranj gradske vijećnice, prenijeli su u subotu talijanski mediji

Oštećen je zvonik katedrale, a krov tornja gradske vijećnice se urušio, prenosi u subotu talijanska televizija RAI. Katedrala u tom gradu sa 71 tisuća stanovnika jedna je od najznačajnijih srednjovjekovnih crkvi u Lombardiji.

vezane vijesti

I drugi dijelovi te regije pogođeni su olujnim nevremenom u petak poslijepodne i navečer. Oštećeni su krovovi, prozori i infrastruktura, a brojna stabla iščupana su iz tla, prenosi agencija dpa. Mediji prenose da je grad Bresciu pogodila tuča veličine teniskih loptica.

Vatrogasne službe su objavile da su pozvane na više od tristo intervencija, a na teren je izašlo više od 160 vatrogasaca.

Najteže je na području Cremone, gdje su u pomoć stigle i snage iz drugih pokrajina, dodaje dpa.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
REPORTAŽA O 'CRNOJ TOČKI'

REPORTAŽA O 'CRNOJ TOČKI'

Imaju neke od najljepših plaža na Jadranu, ali i najmonstruozniji pogled na svijetu: 'Mislio sam možda dovest Thompsona…'
toplinski udar

toplinski udar

Što nas čeka u ljeto 2027.? Ravnatelj DHMZ-a za tportal: 'Ovo moramo napraviti u idućih deset mjeseci'
VRAĆENA NJEMAČKOJ

VRAĆENA NJEMAČKOJ

VIDEO Kakva akcija! Hrvatska vojska izvukla repliku rimskog broda iz Drave

najpopularnije

Još vijesti