VIDEO Oluje poharale sjeverni talijanski grad: Oštećena su povijesna zdanja

Snažne oluje oštetile su povijesne zgrade u sjevernom talijanskom gradu Cremoni, uključujući srednjovjekovnu katedralu i toranj gradske vijećnice, prenijeli su u subotu talijanski mediji
Oštećen je zvonik katedrale, a krov tornja gradske vijećnice se urušio, prenosi u subotu talijanska televizija RAI. Katedrala u tom gradu sa 71 tisuća stanovnika jedna je od najznačajnijih srednjovjekovnih crkvi u Lombardiji.
I drugi dijelovi te regije pogođeni su olujnim nevremenom u petak poslijepodne i navečer. Oštećeni su krovovi, prozori i infrastruktura, a brojna stabla iščupana su iz tla, prenosi agencija dpa. Mediji prenose da je grad Bresciu pogodila tuča veličine teniskih loptica.
Vatrogasne službe su objavile da su pozvane na više od tristo intervencija, a na teren je izašlo više od 160 vatrogasaca.
Najteže je na području Cremone, gdje su u pomoć stigle i snage iz drugih pokrajina, dodaje dpa.