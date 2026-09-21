Merz je potresen: 'Ovo je duboka prekretnica - bez presedana u Njemačkoj'

Njemački kancelar Friedrich Merz poručio je da će očuvati vladajuću koaliciju zbog ‘demokratske budućnosti’ zemlje, nakon što je njegova stranka doživjela težak poraz na izborima u dvjema saveznim zemljama
‘Odlučni smo odgovoriti na povijesne izazove s kojima se naša zemlja suočava’, rekao je Merz govoreći o koaliciji njegova Kršćansko-demokratskog saveza (CDU) i Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD).
Pritisak na kancelara dodatno je porastao nakon nedjeljnih izbornih rezultata. U sjeveroistočnoj saveznoj zemlji Mecklenburg-Zapadno Pomorje najviše glasova osvojila je krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD), dok CDU nije uspio prijeći ni izborni prag za ulazak u tamošnji parlament, piše BBC.
U Berlinu je, pak, CDU završio na drugom mjestu, iza stranke radikalne ljevice Die Linke, a znatan rast potpore zabilježio je i AfD.
Merz: Ovo je težak udarac
Merz je na konferenciji za novinare danas priznao da rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju predstavlja ‘težak udarac’.
‘Ovi izbori duboka su prekretnica. Riječ je o dramatičnom rezultatu bez presedana za CDU u Njemačkoj’, rekao je.
Odbacio je, međutim, tvrdnje da su izborni porazi posljedica njegove slabe osobne popularnosti. ‘Razlozi za ovakve izborne rezultate daleko nadilaze mene osobno’, ustvrdio je.
Merz bi mogao biti smijenjen prije isteka mandata
Merz se već mjesecima suočava s lošim rezultatima u istraživanjima javnog mnijenja, a sve su glasnije i spekulacije da bi mogao biti smijenjen prije isteka mandata u svojevrsnoj zamjeni kancelara.
Upitana u ponedjeljak koliko bi još mogao ostati na dužnosti, supredsjednica AfD-a Alice Weidel kratko je odgovorila za BBC: ‘Uskoro će otići.’
Izbori u dvjema saveznim zemljama održani su samo dva tjedna nakon što je potpora CDU-u prepolovljena u Saskoj-Anhaltu, gdje je AfD ostvario veliku pobjedu.
AfD uživa potporu od 29 posto
AfD je u dvama uzastopnim pokrajinskim izbornim ciklusima osvojio najviše glasova, a prema nacionalnim anketama uživa potporu od 29 posto, zbog čega je sve neizvjesnija održivost ‘vatrozida’ kojim ga ostale stranke drže podalje od vlasti.
Istodobno, fragmentacija političke scene otežava sastavljanje stabilnih vlada, dok visoki životni troškovi, gospodarska stagnacija i nesigurnost potiču birače da napuštaju politički centar.