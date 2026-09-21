Merz je potresen: 'Ovo je duboka prekretnica - bez presedana u Njemačkoj'

‘Odlučni smo odgovoriti na povijesne izazove s kojima se naša zemlja suočava’, rekao je Merz govoreći o koaliciji njegova Kršćansko-demokratskog saveza (CDU) i Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD).

Pritisak na kancelara dodatno je porastao nakon nedjeljnih izbornih rezultata. U sjeveroistočnoj saveznoj zemlji Mecklenburg-Zapadno Pomorje najviše glasova osvojila je krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD), dok CDU nije uspio prijeći ni izborni prag za ulazak u tamošnji parlament, piše BBC.

U Berlinu je, pak, CDU završio na drugom mjestu, iza stranke radikalne ljevice Die Linke, a znatan rast potpore zabilježio je i AfD.