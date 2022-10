Mlinarić Ćipe odgovorio na prozivke iz HDZ-a: S Rusima me povezuje samo poznavanje ruskog jezika

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta (DP) Stipo Mlinarić Ćipe odbacio je u utorak mogući ruski utjecaj na oporbu u navodnom pokušaju rušenja vlasti u Hrvatskoj, te istaknuo da ne vidi ništa problematično u želji oporbe da smijeni vladajuće.

"To govori čovjek koji ovdje (na Markovu trgu) drži ogradu zbog koje se ne može pristupiti trgu. Rekao bih da polako njegova dijagnoza prelazi u paranoju", izjavio je Mlinarić, referirajući se na premijerovu izjavu kako je oporba istragu o nezakonitom plinskom biznisu u Ini iskoristila za rušenje Vlade, i da je to orkestrirana operacija prepoznatljivih aktera, a da se samo mora još vidjeti 'koliko je ona samo unutarnja, a koliko je i vanjska'.

Također Mlinarić Ćipe najavio je kako će predložiti Klubu Domovinskog pokreta da službeno zatraži uklanjanje ograde s Markova trga, nazvavši je ruglom koje sprječava pristup trgu.

Nije mu, kaže, jasno i zašto bi se premijer Plenković bojao mogućih prosvjeda koji su demokratski način da narod izrazi nezadovoljstvo vlašću.

"To je prilika da se kaže - 'nama je dosta vašeg lopovluka, kriminala, mi se gadimo da neki umirovljenik ima pola milijarde kuna na svom računu, a drugi kopaju po kantama za smeće'. Ako to netko kaže, to nije rušenje države, to je rušenje koruptivne vlade, a na čelu joj je HDZ i Plenković", ustvrdio je Mlinarić Ćipe.

Nadalje za premijera Plenkovića je rekao da je '91. godine zbog teške anemije otišao u Francusku učiti jezik.

Njegovu politiku prozvao je za odlazak 400.000 ljudi iz Hrvatske.

Ustvrdio je i kako ga 'premijerova potraga za vanjskim i unutarnjim neprijateljima' podsjeća na '91. i bivšu vlast, te kaže da se 'Plenković previše družio s takvim ljudima'.

Za Pavla Vujnovca iz Prvog plinarskog društva, kojega se povezuje s Domovinskim pokretom, kaže da osobno ne poznaje, ali da nema ništa protiv njega ili bilo kojeg drugog privatnika koji zapošljava tisuće ljudi.

Mlinarić je dodao kako poziva službe da počnu ispitivati što se dogodilo u slučaju pljačke u Ini, umjesto da se bave oporbom i novinarima.