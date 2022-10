Habijan: Narod ima pravo znati djeluje li dio oporbe na daljinski upravljač s istoka

Saborski zastupnik HDZ-a Damir Habijan rekao je u utorak u Varaždinu kako u HDZ-u smatraju da narod ima pravo znati sluša li ili djeluje dio oporbe na "daljinski upravljač određenih centara moći s istoka i koristi li možda pojedini dio oporbe financijska sredstva iz centara moći s istoka".

Andrej Plenković je sinoć nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a izjavio da je oporba istragu o plinskom biznisu u Ini iskoristila za igrokaz u Hrvatskome saboru s ispitivanjem bivšeg šefa Janafa Kovačevića, "gdje bi se stvorila nekakva slika i predtekst za rušenje Vlade".

"To uopće nema nikakve dileme, to je sve orkestrirana operacija i akcija točno jasno vidljivih i prepoznatljivih aktera, samo moramo još vidjeti koliko je ona samo unutarnja, a koliko je i vanjska. To je jedino pitanje o kojem još trebamo malo detaljnije povesti računa, ali i to ćemo ispitati", rekao je predsjednik Vlade.