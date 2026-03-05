odmah privedeni

Mladići kod Čakovca napali Egipćanina: 'To je zločin iz mržnje'

M. Šu./Hina

05.03.2026 u 10:59

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU Zagrebačka
Bionic
Reading

Dvojica mladića u dobi od 22 i 26 godina osumnjičena su da su kod Čakovca iz mržnje zbog nacionalnog, odnosno etničkog podrijetla napala 35-godišnjeg Egipćanina i pritom ga lakše ozlijedila, a obojica su završila u varaždinskom zatvoru, izvijestila je u četvrtak policija.

Napad se dogodio u subotu poslijepodne u Štefancu, gdje su osumnjičeni presreli 35-godišnjaka koji u Hrvatskoj boravi privremeno, počeli su vikati na njega i vrijeđati ga pogrdnim riječima zbog njegova nacionalnog, odnosno etničkog podrijetla.

Nakon verbalnog sukoba fizički su ga napali te mu oštetili mobitel kojim ih je pokušao fotografirati.

Ozlijeđenom Egipćaninu liječnička je pomoć pružena u Županijskoj bolnici Čakovec.

Policija dvojac sumnjiči za teške tjelesne ozljede u pokušaju, počinjene iz mržnje, te je podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Mlađi muškarac je predan sucu istrage Županijskog suda u Varaždinu koji mu je odredio istražni zatvor, dok se 26-godišnjak već nalazi u varaždinskom zatvoru nakon što mu je zbog prometnih prekršaja zadržavanje odredio Prekršajni odjel Općinskog suda u Čakovcu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'DVIJE MINUTE DO CILJA'

'DVIJE MINUTE DO CILJA'

Iran poslao bombardere na najveću američku bazu: Katarski lovci ih srušili u dramatičnoj borbi
uživo

uživo

Iranski dronovi napali Azerbajdžan. Krenuo novi val napada na Izrael
TAJNI BRIFING U KONGRESU

TAJNI BRIFING U KONGRESU

Procurilo iz Pentagona: Iran je rasporedio tisuće dronova, nemamo kapaciteta da ih zaustavimo

najpopularnije

Još vijesti