FOTO Teška nesreća u Dubravi: Vozač BMW-a napravio kaos

U sudaru BMW-a u zagrebačkoj Dubravi iščupan je stup sa semaforom, hidrant, ali i tramvajske žice. U nesreći su teško ozlijeđeni vozač i njegova maloljetna putnica
U kasnim večernjim satima srijede na raskrižju Avenije Dubrava i Konjščinske ulice dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovao automobil marke BMW.
Vozilo je udarilo i pritom iščupalo stup sa semaforom i hidrant, pa je Avenija Dubrava bila poplavljena.
Uz policiju i vatrogasce, na poprištu su se pojavili radnici Vodoopskrbe i odvodnje, ali i ZET-a, jer su u sudaru stradale i tramvajske žice. Policija se o svemu oglasila poduljim priopćenjem u kojem opisuje okolnosti nesreće.
Išao na crveno
"U srijedu 4. ožujka 2026. oko 23.35 sati u Dubravi, 40-godišnjak je upravljao osobnim automobilom njemačkih nacionalnih oznaka, dok se kao putnica u osobnom automobilu nalazila maloljetnica, a kretao u Ulicom Dubrava smjeru zapada. Dolaskom do raskrižja s Konjščinskom i Maslinskom ulicom gdje se prometom upravlja semaforima, ušao je vozilom u raskrižje dok je na semaforu za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo zbog čega je uslijed neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad vozilom.
Tom prilikom došlo je do zanošenja vozila zbog čega je prešao preko južne kolničke trake, sletio van kolnika, prešao preko uzdignutog rubnog kamena te pri nekontroliranom kretanju po nogostupu udario u metalne zaštitne stupiće, hidrant za vodu, stup semafora i dvorišnu ogradu kućnog broja 10.
Nadalje, u nastavku nekontroliranog kretanja sletio je s nogostupa na kolnik Maslinske ulice gdje je prednjim dijelom naletio na metalni stup prometnog znaka, a nakon čega se nastavio nekontrolirano kretati preko nogostupa gdje je naletio na betonski parapet, prešao preko mekanog terena te naletio na stablo gdje se i zaustavio. Nakon zaustavljanja, na krov je vozila uslijed nastalih oštećenja pao stup semafora.
U prometnoj nesreći teško su ozlijeđeni vozač i putnica, te je putnici liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, a vozaču u Kliničkoj bolnici Dubrava. Zbog obavljanja očevida prometne nesreće, tramvajski promet u smjeru istoka bio je obustavljen od 23.45 do 3.20 sati", priopćili su iz PU zagrebačke.