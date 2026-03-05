FOTO Teška nesreća u Dubravi: Vozač BMW-a napravio kaos

U kasnim večernjim satima srijede na raskrižju Avenije Dubrava i Konjščinske ulice dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovao automobil marke BMW.

Vozilo je udarilo i pritom iščupalo stup sa semaforom i hidrant, pa je Avenija Dubrava bila poplavljena.

Uz policiju i vatrogasce, na poprištu su se pojavili radnici Vodoopskrbe i odvodnje, ali i ZET-a, jer su u sudaru stradale i tramvajske žice. Policija se o svemu oglasila poduljim priopćenjem u kojem opisuje okolnosti nesreće.