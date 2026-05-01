Mjesecima imala simptome, liječnici je slali kući: Dijagnoza stigla kad je bilo gotovo prekasno

Simptomi su uključivali noćno znojenje, glavobolje, groznicu i stalni umor. Unatoč tome, liječnici su sumnjali na hormonske poremećaje ili infekcije te je više puta vraćana kući bez dodatnih pretraga.

Prije bolesti Jade je bila aktivna i posvećena fitnessu, no s vremenom je zbog sve težih simptoma prestala vježbati, otkazivala društvene obveze i otvorila bolovanje zbog iscrpljenosti. U međuvremenu joj se razvila i teška zubna infekcija , no ni terapija antibioticima nije donijela poboljšanje, piše Daily Mail.

Tri odlaska na hitnu

Nakon što joj se stanje pogoršalo, Jade je potražila pomoć na hitnom prijemu, gdje joj je dijagnosticirana infekcija sinusa. Ni nakon druge posjete bolnici nije dobila drukčiju procjenu, a simptomi su se nastavili intenzivirati.

U jednom trenutku stanje je postalo toliko teško da se srušila u vlastitom domu i jedva uspjela pozvati pomoć. Unatoč tome, tek je treći odlazak u bolnicu doveo do ključne pretrage.

Dijagnoza u zadnji trenutak

Nakon vađenja krvi liječnici su u kratkom roku utvrdili da ima sepsu te je hitno prebačena u drugu bolnicu. Tamo joj je u ožujku 2021. dijagnosticirana akutna limfoblastična leukemija, agresivan oblik raka krvi koji brzo napreduje.

Riječ je o bolesti kod koje dolazi do nekontroliranog rasta abnormalnih bijelih krvnih stanica, što slabi imunološki sustav i povećava rizik od teških infekcija.

Dugotrajno liječenje

Jade je potom provela tri mjeseca u bolnici te prošla kroz devet ciklusa kemoterapije i imunoterapije. Liječenje je nastavljeno dodatne dvije godine, a krajem 2023. bolest je ušla u remisiju.

Iako se vratila svakodnevnom životu, ističe da njezina fizička kondicija i dalje nije na razini prije bolesti.

Upozorenje stručnjaka

Njezina priča nije izoliran slučaj. Prema istraživanju organizacije Leukaemia UK, sve više pacijenata s leukemijom suočava se s kašnjenjem u dijagnozi, često sve do kritične faze bolesti.

Podaci pokazuju da čak 86 posto pacijenata s određenim oblicima leukemije, kod kojih je dijagnoza kasnila, ne preživi dulje od godinu dana.

Stručnjaci upozoravaju na važnost ranog prepoznavanja simptoma poput umora, modrica, neobjašnjivih krvarenja, gubitka težine, noćnog znojenja i povišene temperature.

Naglašavaju i potrebu da pacijenti budu uporni u traženju pomoći ako se simptomi ne povlače.