U KBC Split odstranili tumor s vrata pacijentice težak 3,3 kilograma

S obzirom na neuobičajeno velike dimenzije tumora te pritisak na ključne anatomske strukture vrata, zahvat je bio izuzetno izazovan. Unatoč složenim anatomskim, funkcionalnim, ali i estetskim okolnostima, operacija je protekla uspješno i bez komplikacija. Tumor je u cijelosti uklonjen, a defekt nastao uklanjanjem tumora je adekvatno rekonstruiran. Pacijentica se izvrsno oporavlja, a svi postoperacijski nalazi su uredni.

Zahvat je izveo tim maksilofacijalnih kirurga u sastavu doc. dr. sc. Slaven Lupi-Ferandin, dr. sc. Ante Mihovilović i Sanja Kadić, dr. med., uz pomoć sestara instrumentarki Ivne Župić, Antonije Čikeš i Lu Domjanović.