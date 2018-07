Mislili ste utakmicu s Englezima gledati na otvorenom? Evo što kaže vremenska prognoza

Polufinalnu utakmicu između Hrvatske i Engleske mnogi planiraju gledati negdje na otvorenom. Međutim, izuzev Dalmacije svugdje se u manjoj ili većoj mjeri tijekom dana i navečer očekuje se kiša i lokalni pljuskovi

Pretežno sunčano zadržat će se u Dalmaciji te na istoku zemlje, no sredinom dana i poslijepodne u većem dijelu Slavonije očekuju se lokalni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Na Jadranu će zapuhati umjereno jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura većinom od 15 do 20, na Jadranu od 19 do 24 °C. Najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji i do 31 °C.