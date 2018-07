Pitali smo uglednog psihijatra je li hrvatsko navijačko ludilo neuobičajeno, evo što kaže

Navijačka groznica definitivno je zavladala Hrvatskom. Nogomet je top tema gotovo svakog razgovora, a slavlju hrvatskih navijača dive se i stranci. Dok neki možda komentiraju govoreći da navijači pretjeruju u euforiji, s time se ne slaže ravnatelj Klinike za psihijatriju Vrapče i ugledni psihijatar Vlado Jukić

Navijačko slavlje koje je ujedinilo građane, ako se pita ravnatelja Klinike za psihijatriju Vrapče i uglednog psihijatra Vladu Jukića, sasvim je normalno.

'Ljudi imaju potrebu ujediniti se oko uspjeha, a nogomet je, kao što kažu, najvažnija sporedna stvar na svijetu. Jasno, kada naša reprezentacija ide tako visoko, a uz to u situaciji kada nam neke druge stvari ne idu baš tako dobro, onda to jedva čekamo i dobrodošlo je da se možemo radovati nečemu. U toj radosti ponekad bude i pretjerivanja, ali to je toliko sporadično da na to ne treba obratiti pažnju. U svakoj situaciji i okolnosti se mogu naći ljudi koji se neobično ponašaju', kaže Jukić za tportal.

'Iskazujemo veselje na različite načine, ali u pravilu se radi o vrlo dobroj situaciji, nečemu što zacjeljuje duše, nečemu što je poželjno i ventilira probleme građana barem privremeno, te na kraju nečemu što pokazuje prosječnom stanovniku da se može nešto napraviti ukoliko se uloži napor, kao što to nogometaši rade, te da može postići uspjeh koji može donijeti puno radosti', poručuje Jukić.