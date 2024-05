'Mislili smo da je to nemoguće, ali u SAD-u vlada nervoza oko poraza Rusije'

Normalno je da Rusija gubi ratove. I, općenito, to je navelo Ruse na razmišljanje i reformu. Poraz na Krimu prisilio je autokraciju da ukine kmetstvo. Gubitak Rusije od Japana doveo je do eksperimenta s izborima. Sovjetski neuspjeh u Afganistanu doveo je do Gorbačovljevih reformi i time do kraja hladnog rata.

Ispod ruskih posebnosti, povijest nudi općenitiju i još umirujuću lekciju o carstvima. Rusija danas vodi imperijalni rat. Negira postojanje ukrajinske države i nacije i čini zločine koji podsjećaju na najgore iz europske imperijalne prošlosti.

Današnja miroljubiva Europa sastoji se od sila koje su izgubile svoje posljednje imperijalne ratove i potom izabrale demokraciju. Nije samo moguće izgubiti svoj posljednji imperijalni rat: to je također dobro, ne samo za svijet, već i za vas.

Rusija treba izgubiti ovaj rat, i trebala bi - za dobrobit samih Rusa

Rusija može izgubiti ovaj rat, i trebala bi, za dobrobit samih Rusa. Poražena Rusija ne znači samo kraj besmislenih gubitaka mladih života u Ukrajini. To je također jedina šansa Rusije da postane postimperijalna zemlja, zemlja u kojoj su reforme moguće, gdje bi sami Rusi mogli biti zaštićeni zakonom i mogli dati značajne glasove.

Poraz u Ukrajini povijesna je šansa Rusije za normalizaciju - kako će reći Rusi koji žele demokraciju i vladavinu prava.