Miroslav Škoro: Ne namjeravam odustati od svoje retorike

Domovinski pokret u Sabor ulazi sa 16 mandata. Zadovoljni svojim, iznenađeni HDZ-ovim uspjehom na parlamentarnim izborima, u Saboru će sljedeće četiri godine nastupati iz pozicije oporbe. Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro izjavio je u HRT-ovoj emisiji 'Tema dana' kako je činjenica da su se birači odlučili tako kako su odlučili i da je situacija vrlo čista.

Govoreći o osvojenim mandatima u Saboru rekao je kako vjeruje da će 'oni ostati monolitni'.

'Gospodin Plenković je već najavio u kampanji da će on formirati vlast sa svjetonazorski sličnim političkim strankama i da će to biti kontinuitet koji je HDZ vodio protekle četiri godine. Ništa ne očekivano. U Vladi su predstavnici manjine, jedan iz reformista i jedan iz HNS-a. To je svjetonazorski HDZ-u blisko. Malo me čudi što je gospodin Milorad Pupovac kao čovjek, čije novine prikazuju Franju Tuđmana kao dojilju, svjetonazor gospodina Plenkovića. Ali to će on morati objasniti svome članstvu i danas-sutra svojim biračima', rekao je Škoro u 'Temi dana'.

Istaknuo je da se Domovinski pokret zalagao za reforme i promjene, a da 'nova-stara vlada neće biti u stanju provoditi nikakve strukturalne reforme', a ponajmanje reformu izbornog zakona.