Kalmetu znate, prisjetite se i ostalih: Tko su povratnici u saborske fotelje

U novom sazivu Sabora vraćaju se i neka stara lica kojima ambijent na Markovu trgu nije nepoznat. Ante Prkačin, Davorko Vidović, Božidar Kalmeta i Ružica Vukovac već su 'špartali' saborskim hodnicima, u međuvremenu ih je život odveo nekamo drugamo, da bi ih političke silnice vratile u središnju arenu hrvatske politike

Poslije se vratio u HSP, a ove godine pridružuje se Domovinskom pokretu Miroslava Škore, na čijoj listi ulazi u Sabor. Odmah po početku Domovinskog rata aktivno se uključio u obranu Hrvatske, a bio je i načelnik Glavnog stožera HOS-a u BiH. Nakon što je ta formacija raspuštena sudjelovao je u obrani Bosanske Posavine kao zapovjednik HVO-a. Dogurao je do čina generala, a nakon rata je umirovljen.

Prkačin nam je kazao da ga nije pozvao Mario Radić iz Domovinskog pokreta, vjerojatno ne bi bilo ništa od njegova povratka u Sabor. 'Dva mjeseca smo pregovarali ne o mojoj poziciji, nego o tome kako oni vide Hrvatsku i što hoće. Prvo sam im trebao biti savjetnik zbog mog velikog iskustva, a nakon prijedloga da idem na listu rekao sam im - stavite me gdje hoćete i kako hoćete. Nisam dobio neko viđeno mjesto, ali očito sam na narod ostavio dobar dojam i mimo plana prošao, a nekad sam imao plan da uđem u Sabor pa nisam', kazao nam je Prkačin. U Saboru će se fokusirati na dvije stvari - gospodarstvo i odnos s Europom. 'Imam osjećaj da me Bog u poslao u Hrvatski sabor da kažem koje su opasnosti za Hrvatsku u Europskoj uniji, a to je potpuno gubljenje nacionalnog suvereniteta i samostalnosti', istaknuo je.