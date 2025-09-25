Tony Blair bit će privremeni upravitelj Gaze? Procurili detalji plana za Palestinu

Bijela kuća podržala je plan prema kojem bi bivši britanski premijer Tony Blair vodio privremenu upravu Pojasa Gaze, u početku bez izravnog sudjelovanja Palestinske samouprave (PA), javljaju izraelski mediji

Prema prijedlogu, Blair bi vodio tijelo pod nazivom Međunarodna prijelazna vlast za Gazu (GITA) koje bi imalo mandat biti 'vrhovni politički i pravni autoritet' Gaze do pet godina, prenosi The Guardian. Kako javljaju Haaretz i Times of Israel, plan je modeliran prema administracijama koje su u početku nadgledale tranziciju Istočnog Timora i Kosova u samostalnu državu. Prijedlog sugerira da bi GITA u početku mogla biti smještena u el-Arishu, glavnom gradu egipatske pokrajine u blizini južne granice Gaze, te da bi na kraju ušla na teritorij u pratnji uglavnom arapskih multinacionalnih snaga koje podržavaju UN. Plan predviđa 'konačno ujedinjenje cijelog palestinskog teritorija pod Palestinskom samoupravom'. Prema planu, Palestinci ne bi bili prisiljeni napustiti teritorij, kao što se strahovalo da će se dogoditi prema prethodnim kontroverznim američkim prijedlozima koji su spominjali 'Gaza rivijeru'.

Ako bude odobren, Blair bi vodio tajništvo od do 25 ljudi i predsjedavao bi odborom od sedam članova koji bi nadgledao izvršno tijelo koje upravlja teritorijem. Nisu svi u Palestini oduševljeni Blairom No svaka uloga bivšeg čelnika britanskih laburista neizbježno bi izazvala intenzivne kontroverze. Nakon što je 2007. odstupio s mjesta premijera, preuzeo je ulogu izaslanika za Bliski istok do 2015. i uživa visok ugled kod mnogih čelnika Perzijskog zaljeva. No, mnogi Palestinci su ogorčeni na Blaira, smatraju da samo ometa njihove napora da postignu državnost, a mnogi mu zamjeraju i ulogu u podršci američkoj invaziji na Irak 2002. godine. Vijest o planu pojavila se samo nekoliko dana nakon što je Opća skupština UN-a odobrila drugačiji plan za tehnokratsku administraciju koja bi preuzela vlast u Gazi. Prema tom prijedlogu, poznatom kao Njujorška deklaracija, privremena administracija djelovala bi samo godinu dana, uz jasno razumijevanje da će potom predati vlast reformiranoj Palestinskoj samoupravi s revidiranim ustavom i to nakon izbora za novog predsjednika i parlament. Nedostatak jasnog vremenskog okvira u kojem bi kontrola u potpunosti prešla u ruke Palestinske samouprave prema planu Bijele kuće smatra se potencijalnom preprekom njegovom odobravanju od strane Palestinaca i arapskih čelnika. No, taj nedostatak točnog roka i prisutnost Blaira mogli bi biti utjeha za izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Tony Blair Izvor: EPA / Autor: JOSE SENA GOULAO







+3 Tony Blair Izvor: EPA / Autor: JOSE SENA GOULAO

Kompromisno rješenje? Bijela kuća novi plan vidi kao kompromis između početnog prijedloga Donalda Trumpa da SAD i Izrael 'preuzmu' Gazu te Njujorške deklaracije koju je podržalo više od 140 država. Trumpovi prethodni prijedlozi da bi SAD i Izrael mogli 'očistiti' Palestince iz Gaze predstavljali bi etničko čišćenje stanovništva od oko 2 milijuna ljudi. Prema novom planu, Palestinci se ne bi poticalo da napuste teritorij. Opću verziju plana kojeg podržava SAD iznio je Trump na sastanku u New Yorku s arapskim i muslimanskim liderima. Trump je rekao da je sastanak bio uspješan, dodajući: 'Blizu smo postizanja neke vrste dogovora'. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pokušava uskladiti ta dva prijedloga. Arapske države su izjavile da će doprinijeti međunarodnim mirovnim snagama pod mandatom UN-a samo ako postoji jasan politički vremenski okvir za formiranje palestinske države. Blairov plan neki bi mogli shvatiti ne kao nepovratan put prema državnosti, već da predstavlja drugačiju, benigniju okupaciju od one koju pruža Izrael.

Pojas Gaze Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER







+20 Pojas Gaze Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER