Dio europskih zemalja traži da Izrael odustane od gradnje 19 naselja, Hrvatska izostala

Skupina uključuje Njemačku, Belgiju, Kanadu, Dansku, Francusku, Italiju, Island, Irsku, Japan, Maltu, Nizozemsku, Norvešku, Španjolsku i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Osudili su izraelske postupke, rekavši da oni "ne samo krše međunarodno pravo, već i riskiraju poticanje nestabilnosti", navodi se u zajedničkoj izjavi objavljenoj na web stranici njemačkog ministarstva vanjskih poslova.

Odobrenje novih naselja također riskira potkopavanje mirovnog plana za Gazu i šteti "izgledima za dugoročni mir i sigurnost u cijeloj regiji".