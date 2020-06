Ministrica Divjak: Dok sam ministrica radit ću taj posao

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak rekla je u petak novinarima na predstavljanju projekta 'Cjelodnevna nastava' da će, dok je ministrica, raditi posao za koji je plaćena te da fondovi EU ne ovise o izbornim ciklusima ni u jednoj državi

'Ako sada propustimo priliku isprogramirati fondove i pripremiti strateške programe za EU financijsko razdoblje od 2021. do 2027. onda ćemo zapravo staviti našu djecu 'na čekanje' idućih sedam godina , a to se dogodilo u prethodnom razdoblju', ocijenila je Divjak.

Vrijeme za strateško planiranje

Istaknula je kako je sada vrijeme da se osiguraju financijska sredstva iz europskih fondova što je dio strateškoga planiranja, te da nam je tako dugo dok razumijemo kako to funkcionira, lakše da oko obrazovanja i ovako velikih projekata kako što je 'Cjelodnevna nastava' imamo konsenzus. Ocijenila je da je to i pitanje kontinuiteta jer treba uzeti u obzir sve što je napravljeno i svojim nastojanjem to poboljšati.

Ministrica se, na pitanje novinara, osvrnula i na stajalište Sindikata 'Preporod' da treba evaluirati rezultate nastave na daljinu. Podsjetila je kako je taj sindikat tri dana prije no što smo se, ocijenila je, 'uspješno prebacili na nastavu na daljinu', rekao kako je to nemogući projekt, da učenike treba pustiti na miru i da je najbolje da se cijela godina proglasi nevažećom na način da učenici izgube jednu cijelu školsku godinu.

'To je nešto na što nisam pristala, ne pristajem ni danas bez obzira na to tko će biti sutra ministar, na tako nešto se ne smije pristati i mi moramo nalaziti rješenja, a ne izgovora', sigurna je Divjak.