Ministar rada Josip Aladrović otkrio koliko će radnika dobiti naknadu od 4000 kuna

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović je za Dnevnik Nove TV govorio o novom setu mjera pomoći za gospodarstvo

"Nadam se da ćemo do tog roka to i učiniti", dodaje ministar Aladrović.

Ministar je dodao da je 80 posto zahtjeva za tom naknadom stiglo online putem, a rok za odgovor isplatu naknada za ožujak je do 15. travnja, kaže Aladrović.

"U ovom trenutku govorimo od 410.000 radnika koji su se prijavili kroz 69.000 poslodavaca. Govorimo o mjeri za ožujak. To je unutar naših projekcija, koje su govorile o brojci između 400 i 500 tisuća radnika. Očekujemo da ćemo se tu negdje i zadržati za mjesec ožujak", rekao je Aladrović za Dnevnik.hr .

"U ovom trenutku nešto više od 410 milijuna kuna, daklo oko 120 do 130 tisuća radnika je pokriveno s tim", ističe Aladrović.

Cilj je, rekao je ministar, da se do Uskrsa isplate sve naknade.

"Imamo prostor do 15. travnja i naravno da ćemo se potruditi to ispuniti do Uskrsa", poručuje.

Ministar je rekao i da se jedan velik dio tih naknada odnosi i na radnike zaposlene u turizmu, jer je turizam i najviše trenutno pogođen korona krizom.

"Mnoge turističke i ugostiteljske tvrtke su se prijavile na ovu mjeru i naravno da ćemo im svima pokušati pomoći", kaže Aladrović.

Iako mnogi traže moratorij na godinu dana od Vlade, Vlada je donijela mjere za period od tri mjeseca. Ministar je odgovorio kako će zemlja izgledati nakon ta tri mjeseca.

"Ekonomski parametri ovise o epidemiološkoj situaciji, na koju imamo doista malo utjecaja, iako Stožer civilne zaštite i Ministarstvo zdravstva rade doista izvrstan posao. Nadamo se da će ova epidemiološka situacija biti bvlja i da će ova kriza kratko trajati", kaže Aladrović.