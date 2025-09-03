Ministar objavio najnovije turističke brojke pa poslao oštru poruku: Zadovoljni smo, ali...

MInistar turizma Tonći Glavina obznanio je turističke rezultate, rekvaši da je po prvi puta u povijesti postignuta sezonalnost, odnosno da su rezultati generirani kroz cijelu godinu, a ne samo kroz srpanj i kolovoz. Tako je zabilježeno dva posto više dolazaka i pola posto više noćenja nego lani

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić na konferenciji za medije predstavljaju rezultate turističkog prometa za srpanj i kolovoz te prvih osam mjeseci ove godine, stanje smještajnih kapaciteta te predstojeće promotivne aktivnosti. 'Bitno je naglasiti da rezultati koje ćemo prikazati čvrsto dokazuju da turizam usmjeravamo temeljem Strategije razvoja održivog turizma. Želim se zahvaliti svim turističkim djelatnicima, svim zaposlenima u turizmu te posebno onima koji su poslušali tržište i ponudili nešto uz okvirnu cijenu. Danas hrvatski turizam bilježi rekordne rezultate po turističkom prometu i potrošnji, što se odnosi i na broj izdanih fiskaliziranih računa. Rast nije generiran u dva ljetna mjeseca, nego kroz cijelu godinu, po prvi put u povijesti', rekao je Glavina.

Nikad veća potrošnja u turizmu Prema prvim podacima ostvarujemo 2 posto više turističkih dolazaka (17,2 milijuna) i 0,5 posto više noćenja (89,8 milijuna). U predsezoni smo imali 5 posto više dolazaka i 4 posto više noćenja. U kolovozu smo imali isti broj dolazaka kao i prošle godine, a u glavnom dijelu smo imali blagi pad, naveo je ministar. 'Na našim najvažnijim emitivnim tržištima imamo nešto lošiju situaciju, pogotovo u Njemačkoj, ali ne treba zaboraviti i da su veće cijene bile formirane. Očekujemo već sad formiranje cijena za sljedeću turističku sezonu', rekao je Promet autocestama je rastao 4 posto, zrakoplovni promet 6 posto, pomorski 2 posto, nautički turizam 1 posto na razini godine. 'Osim rekordnog turističkog prometa, imamo nikad veću potrošnju u turizmu, generiranu kroz cijelu godinu. Imamo 3,6 posto više računa nego lani, odnosno 9,9 posto veće vrijednosti, odnosno 6 milijardi eura na 310 milijuna računa. Podaci za srpanj i kolovoz, kazuju da je izdano 111 milijuna računa vrijednosti tri milijuna eura, što je sedam posto više. Procjene za 3,8 posto 15,5 milijardi eura, prihoda od stranih gostiju. Od 2016. godine do danas, prihodi stranih turista u prvom tromjesečju su se udvostručili.

Cjelogodišnja destinacija 'Imamo smanjenje broja kreveta u domaćinstvu, ali se istodobno povećava smještaj u hotelima i kampovima', naglasio je Glavina dodavši da je i to poruka što turisti žele i kako bi se trebalo tržište orijentirati. 'Imamo napredak u 2025. godini u svim segmentima i očekujem daljnje pomake. Imali smo cilj pretvoriti Hrvatsku u cjelogodišnju destinaciju. Taj cilj je ostvaren i po prvi put imamo rezultate koji su ostvareni tijekom cijele godine, a ne samo u dva ljetna mjeseca. Ne želimo imati preopterećene destinacije. Turizam mora biti suplement i mora postojati kontrola broja ljudi na glavnim destinacijama. Vrlo sam optimističan što se tiče turističke posezone, iako je lani ona bila rekordna. Sljedeća turistička godina, za koju se sad počinjemo pripremati, će isključivo ovisiti o cjenovnoj konkurentnosti i svemu što ćemo tu napraviti. Vrlo je lako moguće da sljedeće godine ove rezultate koje sad imamo, nećemo moći ponoviti, s obzirom na stanje na emitivnim tržištima', naglasio je ministar Glavina. 'Imamo rast u predsezoni i imamo stabilan turistički promet u glavnoj sezoni. To potvrđuje stabilnost turističkog pormeta i dobru poziciju na ključnim tržištima. Ovo su prvi preliminarni podaci, oni se u jednom dijelu još obrađuje. Službeni će rezultati biti sljedeći tjedan', naglasio je predsjednik HTZ-a Kristjan Staničić.

Sve regije u plusu, kao i vodeće destinacije 'Sve naše turističke regije su u plusu, osim središnje Hrvatske koje imaju blagi minus. Što se tiče strukture turističkog prometa prema smještaju. Svi oblici smještaja ostvaruju plus ili su na razini prošle godine. Taj plus je naglašeniji u višim kategorijama, četiri i pet zvjezdica. Oni postižu puno veću popunjenost i bolje rezultate', rekao je šef HTZ. Dubrovnik, Poreč, Umag, Novalja, Split, Zadar, Vir, Rovinj, Mali Lošinj i Makarska su naše najposjećenije destinacije i sve su rasle osim Umaga. 'Hrvatska ima stabilnu poziciju na svim emitivnim tržištima. Hrvatska je između prvog i šestog mjesta po popularnosti, ovisno o tržištu i to smo zadržali i ove godine. Na pojedinim tržištima ove godine bilježimo blagi minus, za to postoje razlozi, ali ima tržišta na kojima bilježimo dvoznamenkasti rast. U Njemačkoj postoje strukturni problemi, što se sigurno reflektira na putovanja Nijemaca u inozemstvo. Oni manje putuju unutar Europe i biraju sebi susjedne zemlje. No, Hrvatska je svejedno ostala među pet-šest omiljenih destinacija. Sve je manje putnika s djecom', rekao je Staničić i dodao da je minus zabilježen i na tržištima Češke, Francuske, Slovačke i Austrije.

Analiza stranih i domaćeg tržišta 'To su nama signali da kroz kontinuiranu i intenzivnu promociju na tim tržištima i ostalima nastojimo osigurati svoju poziciju', dodao je. 'Kad govorimo o SAD-u, Velikoj Britaniji i Poljskoj, imali smo iznimne promotivne aktivnosti. Imamo kontinuirani rast putovanja prema Hrvatskoj. U koroni smo bili jedina europska zemlja otvorena za Amerikance, oni to honoriraju. Imamo više letova iz tih zemalja. Kad govorimo o Srbiji, BiH i Sloveniji, uočili smo trend rasta prometa, zbog blizine i diverzifikacije turističke ponude u cjenovnom i kvalitetivnom smislu. Turisti iz susjednih zemalja dobro poznaju našu zemlju. Prvi put u povijesti smo zabilježili najveći rast domaćih gostiju i to nam je cilj, da nam dolaze domaći. Nastavlja se trend putovanja unutar zemlje, ljudi žele otkrivati nove i manje poznate destinacije. Posebno veseli da imamo jačanje selektivnih oblka turizma, ponajprije kongresni turizam', naglasio je Staničić.