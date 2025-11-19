Dubrovnik u Bruxellesu osvojio najviše priznanje Europske komisije

Dubrovnik je to vrijedno priznanje osvojio u konkurenciji još sedam europskih destinacija: Geestland iz Njemačke, Ibiza iz Španjolske, Laois iz Irske, Mariagerfjord i Rebild iz Danske, Marmaris iz Turske te Tartu iz Estonije. U kategoriji velike turističke destinacije iznad 100 tisuća stanovnika nagradu je dobio finski Tampere.

Nagrada za "Europskog zelenog pionira pametnog turizma" nasljednik je natjecanja Europske destinacije izvrsnosti (EDEN), kojeg je Europska komisija pokrenula 2007. godine. Prije Dubrovnika titulu su osvajali Grosseto u Italiji 2024., a španjolski grad Benidorm za 2025. godinu.

Priznanje "Green Pioneer of Smart Tourism" prepoznaje europske gradove koji se ističu izvrsnošću u održivosti, digitalnoj transformaciji, pametnoj mobilnosti, energetskoj učinkovitosti te očuvanju kulturne i prirodne baštine.