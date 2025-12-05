Ravno s bakinog stola: Ovaj prefini kolač s orasima i čokoladom hit je svakih blagdana

Sočni polumjeseci atraktivnog su izgleda i još boljeg okusa, a spoj čokolade i oraha kao stvoren je za blagdansko doba, pa nimalo ne čudi što je upravo ovaj desert zvijezda blagdanskog stola već desetljećima

Polumjeseci od čokolade i oraha jedan su od onih klasičnih, gotovo sentimentalnih kolača koji vraćaju u djetinjstvo, recept koji su naše bake čuvale u svojim bilježnicama, i koji na božićnim stolovima uvijek nestaju prvi.

Recept za polumjesece od oraha i čokolade Spoj prhkog biskvita, mekanog žutog sloja od žumanjaka i bogate čokoladne kreme s orasima daje savršenu ravnotežu okusa i tekstura, a njihov prepoznatljiv oblik čini ih i vizualno posebnima. Iako izgledaju efektno, priprema je jednostavna - traži samo malo strpljenja, a zauzvrat ćete dobiti kolač koji zaista vrijedi svakog truda. Idealni su za blagdane, božićni stol ili za trenutke kada jednostavno želite okus tradicije. Sastojci: Biskvit: 220 g margarina

130 g šećera

200 g mljevenih oraha

100 g glatkog brašna

1 prašak za pecivo

6 bjelanjaka Žuta krema: 6 žumanjaka

180 g šećera u prahu

dvije žlice soka od limuna ili limete Čokoladna krema: 150 ml mlijeka

150 g sitno mljevenih oraha

150 g margarina

110 g šećera

100 g čokolade

Priprema: Pripremite kolač u okruglom limu za pečenje većih dimenzija (poput onog za pizzu) kako biste kasnije mogli oblikovati polumjesece izradom kružnica. Najprije napravite čvrst snijeg od bjelanjaka i ostavite ga sa strane pa u drugoj posudi izmiksajte margarin i šećer dok ne postanu glatka, pjenasta smjesa. Zatim dodajte brašno pomiješano s praškom za pecivo i sitno mljevene orahe. U tu smjesu lagano, kuhačom, umiješajte snijeg kako bi biskvit ostao lagan i prozračan. Lim premažite masnoćom, pospite brašnom i razmažite pripremljeni biskvit, pa ga stavite peći na oko 170 °C desetak minuta, tek toliko da se površina lagano zapeče.

Recept za tiramisu s pistacijom - gotov za 30 minuta Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević