SOČNI POLUMJESECI

Ravno s bakinog stola: Ovaj prefini kolač s orasima i čokoladom hit je svakih blagdana

L.M.B

05.12.2025 u 08:57

Polumjeseci s čokoladom i orasima
Sočni polumjeseci atraktivnog su izgleda i još boljeg okusa, a spoj čokolade i oraha kao stvoren je za blagdansko doba, pa nimalo ne čudi što je upravo ovaj desert zvijezda blagdanskog stola već desetljećima

Polumjeseci od čokolade i oraha jedan su od onih klasičnih, gotovo sentimentalnih kolača koji vraćaju u djetinjstvo, recept koji su naše bake čuvale u svojim bilježnicama, i koji na božićnim stolovima uvijek nestaju prvi.

Recept za polumjesece od oraha i čokolade

Spoj prhkog biskvita, mekanog žutog sloja od žumanjaka i bogate čokoladne kreme s orasima daje savršenu ravnotežu okusa i tekstura, a njihov prepoznatljiv oblik čini ih i vizualno posebnima.

Iako izgledaju efektno, priprema je jednostavna - traži samo malo strpljenja, a zauzvrat ćete dobiti kolač koji zaista vrijedi svakog truda. Idealni su za blagdane, božićni stol ili za trenutke kada jednostavno želite okus tradicije.

Sastojci:

Biskvit:

  • 220 g margarina
  • 130 g šećera
  • 200 g mljevenih oraha
  • 100 g glatkog brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 6 bjelanjaka

Žuta krema:

  • 6 žumanjaka
  • 180 g šećera u prahu
  • dvije žlice soka od limuna ili limete

Čokoladna krema:

  • 150 ml mlijeka
  • 150 g sitno mljevenih oraha
  • 150 g margarina
  • 110 g šećera
  • 100 g čokolade
Umjesto u polumjesece, ovaj kolač možete oblikovati i u klasične ploške
Priprema:

Pripremite kolač u okruglom limu za pečenje većih dimenzija (poput onog za pizzu) kako biste kasnije mogli oblikovati polumjesece izradom kružnica.

Najprije napravite čvrst snijeg od bjelanjaka i ostavite ga sa strane pa u drugoj posudi izmiksajte margarin i šećer dok ne postanu glatka, pjenasta smjesa. Zatim dodajte brašno pomiješano s praškom za pecivo i sitno mljevene orahe. U tu smjesu lagano, kuhačom, umiješajte snijeg kako bi biskvit ostao lagan i prozračan.

Lim premažite masnoćom, pospite brašnom i razmažite pripremljeni biskvit, pa ga stavite peći na oko 170 °C desetak minuta, tek toliko da se površina lagano zapeče.

Recept za tiramisu s pistacijom - gotov za 30 minuta Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević

Dok se biskvit peče, izmiksajte žumanjke sa štaub šećerom u gustu, svijetlu kremu. Kad je biskvit polupečen, ravnomjerno ga premažite žutom kremom i vratite u pećnicu. Nakon deset minuta smanjite temperaturu na oko 100 °C i pustite da se gornji sloj lagano osuši. Neka bude čvrst i svijetao, ali ne presušen jer je važna fina ravnoteža. Potom kolač ostavite da se potpuno ohladi.

Za kremu prokuhajte mlijeko i šećer te dok je vruće dodajte narezani margarin i čokoladu. Miješajte dok se sve ne otopi u glatku, sjajnu smjesu, potom dodajte mljevene orahe i pustite da se krema ohladi. Ohlađeni kolač premažite tom kremom i pospite tankim slojem mljevenih orašastih plodova.

Kolač dobro ohladite prije rezanja. Za savršene oblike, direktno u limu nožem napravite veće kružnice iz kojih ćete oblikovati polumjesece, jedan za drugim, sve do posljednjeg. Tako ćete dobiti uredne, jednolike kolačiće koji izgledaju kao iz bakine kuharice - i okusom su jednako čarobni.

