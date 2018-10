Kujundžić nakon što je dobio svjedočanstva Roda: Šaljem inspekcije u bolnice

'Uvažamo primjedbe, sve ćemo provjeriti', poručio je ministar zdravstva Milan Kujundžić nakon što su mu predstavnice Roda uručile 400 svjedočanstava žena o traumatičnim iskustvima iz hrvatskih bolnica

Prve rezultate inspekcija, dodao je, očekuje za 10 do 20 dana. Rekao je i kako će inspekcija reagirati na svaku prijavu te 'načelno' i na svaku anonimnu prijavu.

Napomenuo je kako će se u nadzor ići kao i do sada te da će sada posebno napraviti i educirati trudnice kako bi znale što sve mogu dobiti preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Upitan da pojasni kako će sve to izgledati u praksi, rekao je: 'Za ono što je dokazivo, u zakonu za to postoje i sankcije. Sve će ovisiti od slučaja do slučaja'.

S obzirom na čak 400 svjedočanstava o mučnim iskustvima žena u ginekološkim ordinacijama i bolnicama, ministar je upitan je li moguće da postoji loš odnos zdravstevenih djelatnika prema pacijentima.

'Kao i u općoj populaciji i u među zdravstvenim radnicima može biti onih koji se ne ponašaju prikladno, Ako je bilo ispada, takve treba sankcionirati', kazao je.