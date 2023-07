Filipović komentirao HEP i otkrio hoće li Vlada dizati trošarine na gorivo

Ministar je rekao da država cijelo vrijeme intervenira da bi ograničila cijene energenata. No, cijene hrane i pića rastu.

'Tu je došlo do određenog skoka. Mi možemo apelirati na ljude iz tog segmenta da ne podižu cijene ako ih ne moraju podizati', rekao je ministar gospodarstva.

'Europska centralna banka je rekla da je najveći generator inflacije prošle godine bilo podizanje profitnih marži poduzeća koja proizvode hranu, ali i trgovaca. Prema tome, na njima je da donose odgovorne odluke i da se odgovorno ponašaju. Mi smo prošle godine ograničili cijene devet osnovnih proizvoda i tada smo imali najave da će trgovački lanci propasti. To se nije dogodilo', dodao je.

Komentirao je i tvrdnje zastupnika Mosta da HEP prodaje plin značajno ispod cijene i da su skladišta puna, zbog čega se navodno održao i sastanak u Vladi.

'Danas smo na Vladi imali sastanak o cijeni goriva, a nakon toga je bila telefonska sjednica. Kada govorimo o HEP-u i o plinu, Vlada je u devetom mjesecu rekla da HEP plin mora kupovati od Ine i po istoj ga cijeni dati građanima na raspolaganje', odgovorio je.

'Što se tiče samog trgovanja plinom, za to je odgovorna Uprava HEP-a. Ne kupujem ja kao ministar energente niti donosim odluke gdje će se on skladištiti. Za to postoji direktor i članovi Uprave. Trebate ih pozvati ovdje ili neka izađu pred kamere pa kažu što su radili', dodao je Filipović.

Na kraju se osvrnuo na novi režim rada nedjeljom.

'Prvi put ove nedjelje, deseci tisuća žena koje dominanto rade u trgovinama su dan mogle provesti u krugu svoje obitelji, sa svojim najmilijima. To je bila glavna intencija ovog zakona, kojeg po svim istraživanjima podržava više od dvije trećine hrvatskih građana. Drago nam je da smo na takav način zaštitili, ja ću to tako reći, hrvatski način života', zaključio je Filipović.