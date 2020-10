Ministar Beroš: Ne mogu isključiti mogućnost da ćemo imati i tisuću novozaraženih na dan

Hrvatska je danas zabilježila rekordnih 748 novozaraženih koronavirusom. Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da situaciju smatra zabrinjavajućom

"Moguće je da će u sljedećim danima biti još povećan broj novozaraženih. Međutim, posebno je važno shvatiti da se treba ponašati odgovorno, samodisciplinirano i ozbiljno te poštovati mjere koje smo preporučili", kazao je.

Rekao je da se ne može isključiti mogućnost da ćemo imati i 1000 novozaraženih na dan. I zbog toga je apelirao na sve da se ponašaju odgovorno. "Ako se budemo tako ponašali brojke nužno ne moraju rasti", rekao je.

"No, ako budemo neodgovorni, ako ćemo se i dalje družiti, ako dozvolimo širenje virusa, onda je izvjesno da će brojke i dalje rasti", kazao je.

Učinak novih mjera?

Rekao je da nove mjere reguliraju okupljanja i nošenje maski. "Vjerujem da će one, ako ih budemo poštivali, uzrokovat smanjenje novozaraženih", rekao je ministar. "No, to nije moguće predvidjeti. Potreban nam je period od dva, dva i pol do tri tjedna da bi sagledali potpuni učinak ovih mjera", rekao je.

Imamo li dovoljno epidemiologa?

Na pitanje hoćemo li sami morati obavještavati kontakte i ima li u Hrvatskoj dovoljno epidemiologa, Beroš je kazao da ih u ovom trenutku imamo 160 u zdravstvenom sustavu, 151 radi u zavodima za javno zdravstvo, a 9 u drugim ustanovama. "Kao Ministarstvo dali smo upute o potrebi zapošljavanja ne epidemiologa, jer ih nema, ali drugih djelatnika i radnika koji mogu pomoći epidemiološkoj službi", rekao je te dodao da je i internim premještajem moguće doprinjeti poboljšanju rada epidemiologa.

"Do 30. rujna potpisao sam naloge za zapošljavanje 113 novih djelatnika kao pripomoć epidemiolozima. Putem HZZ-a zaposleno je 21 pripravnik", kazao je te dodao da ako to ne bude dovoljno će se naći način da pomognu epidemiolozima.