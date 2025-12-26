Uhićena glavna inspektorica prosvjete u Sarajevu, pala u akciji 'Koverta'

Pripadnici policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo uhitili su na Božić dekana Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu Muhamed Ajanović i glavnu prosvjetnu inspektoricu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Dalila Hakalović, zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti. Uhićenja su provedena po nalogu Tužiteljstvo Kantona Sarajevo u okviru akcije ‘Koverta’
Prema priopćenju Tužiteljstva, Ajanović se sumnjiči za kaznena djela zlouporabe položaja ili ovlasti te primanja nagrade ili druge koristi radi trgovine utjecajem. Hakalović se, također, tereti za zlouporabu položaja, a istražitelji smatraju da su nezakonite radnje počinili zajednički, kao supočinitelji, piše Klix.ba.
Istraga šira od dvojice uhićenih
Istraga obuhvaća i ministricu za znanost, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Adna Mesihović te njezinu pomoćnicu Dženita Viteškić, koje se sumnjiči za nezakonito zapošljavanje u resornom ministarstvu.
Njih dvije uhićene su još u travnju ove godine, a nakon pritvora u lipnju su puštene da se brane sa slobode, uz mjere zabrane kontakta sa svjedocima. Policija je tada, po nalogu Tužiteljstva i uz odluku Općinskog suda u Sarajevu, pretražila njihove urede i stanove.
Sumnja na nezakonito produljenje mandata
Kako navodi Tužiteljstvo KS, istraga je usmjerena na niz radnji koje su Ajanović, Hakalović, Mesihović i Viteškić navodno poduzimali kako bi Ajanoviću omogućili nezakonito produljenje dekanskog mandata.
Prema sumnjama istražitelja, Ajanović je koristio osobne veze s navedenim dužnosnicama kako bi ishodio službena mišljenja i upute Ministarstva, čime mu je omogućeno da bez raspisivanja novog natječaja ostane na čelu fakulteta.