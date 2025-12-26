Uhićena glavna inspektorica prosvjete u Sarajevu, pala u akciji 'Koverta'

Prema priopćenju Tužiteljstva, Ajanović se sumnjiči za kaznena djela zlouporabe položaja ili ovlasti te primanja nagrade ili druge koristi radi trgovine utjecajem. Hakalović se, također, tereti za zlouporabu položaja, a istražitelji smatraju da su nezakonite radnje počinili zajednički, kao supočinitelji, piše Klix.ba.

Istraga šira od dvojice uhićenih

Istraga obuhvaća i ministricu za znanost, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Adna Mesihović te njezinu pomoćnicu Dženita Viteškić, koje se sumnjiči za nezakonito zapošljavanje u resornom ministarstvu.

Njih dvije uhićene su još u travnju ove godine, a nakon pritvora u lipnju su puštene da se brane sa slobode, uz mjere zabrane kontakta sa svjedocima. Policija je tada, po nalogu Tužiteljstva i uz odluku Općinskog suda u Sarajevu, pretražila njihove urede i stanove.