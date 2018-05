Miljević: Odvjetnik Šavorić morat će pokazati račune o snimanju spota

'Naravno da javnost ima pravo saznati odgovore', komentirao je odvjetnik Veljko Miljević hoće li odvjetnički ured Šavorić i partneri morati otkriti jesu li izdali račun za snimanje predizbornog spota HDZ-a u kampanji 2016. u njihovom uredu

'Naravno da javnost ima pravo saznati odgovor na to pitanje. Ovaj dio o pružanju prostora za snimanje predizbornog spota se kroz zakon može regulirati kao dobrovoljni prilog ili donacija. Donacija može biti, ne samo u gotovom novcu, kroz povremene ili redovite uplate, nego i kroz pružanju usluge. To pružanje usluge bez naplate se također smatra donacijom. Za donacije koje se daju u obliku usluga, kao što je ovo pružanje prostora za snimanje predizbornog spota, osobe koje daju donaciju su dužne izdati račun na kojem mora biti naznačena tržišna vrijedenost usluge, mora glasiti za koju političku stranku se to čini, ali u zadnjem dijelu piše da se na tom računu mora biti napisano da ne podliježe naplati', komentirao je za N1 odvjetnik Miljević.

'Javnost ima to pravo znati. Budite sigurni da će se dokumentacija o tome je li to bilo naplatno ili nije, je li napravljen račun ili nije, je li to evidentirano prema pravilniku koji mora postojati, o načinu vođenja evidencije i izdavanja potvrda... Nadležna tijela koja istražuju predmet će to morati doznati i doznat će sigurno', objasnio je odvjetnik Miljević.