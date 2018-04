Danas odluka o presudi Horvatinčiću koji je oslobođen zbog famozne sinkope, sin stradalih: Zašto je to u tajnosti?!

Žalbeno vijeće Županijskog suda u Zadru u 13 sati odlučuje o žalbi na presudu Tomislavu Horvatinčiću koji je u listopadu 2017. godine na šibenskom sudu oslobođen od kaznenog djela izazivanja pomorske nesreće u kojoj je poginuo talijanski bračni par Salpietro. Sutkinja Maja Šupe tada je presudu obrazložila već famoznom sinkopom - iznenadnim kratkotrajnim gubitkom svijesti

Dodao je da nekada žalbenom vijeću trebaju četiri tjedna da donese odluku, ponekad je to i kraće. 'Mislim da će im u ovom slučaju trebati dvadesetak dana, kada će obznaniti svoju odluku', smatra Miljević.

'Ono što me brine je činjenica da je sve u tajnosti. Mediji nisu alarmirani, javnost ne zna, ja sam preko posebnih kanala u talijanskom konzulatu u Rijeci doznao da je suđenje. I to me plaši! Istina je, ja nisam stranka u postupku, sude se, zapravo, državno odvjetništvo i počinitelj radnje Horvatinčić, ali mi nije drago da je slučaj obavijen velom tajnosti', kazao je sin stradalog bračnog para stradalog u pomorskoj nesreći u akvatoriju Primoštena prije nešto više od šest godina, Federico Salpietro.