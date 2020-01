Milanovićev suradnik Joško Klisović otkrio kakve uzvanike očekuju na inauguraciji

SDP-ov Joško Klisović je prvo rekao koji su prvi potezi o kojima se razmišlja u stožeru Zorana Milanovića

'Ja mislim da u roku od tjedan ili dva tjedna bi to mogli biti poznato. Ne ide to preko noći. Naravno, ljudi moraju i razmisltii, s njima se mora razgovarati.'

'To još nije do kraja zgotovio. Onog trena kada bude gotovo, vjerujem da će on sam izaći u javnost i kazati koji je njegov tim koji će ga podupirati na Pantovčaku. Tako da je sve što bi bilo sada rečeno, bilo bi preuranjeno ili bi bilo netočno', istaknuo je.

'To je moj osobni stav. To nije stav predsjednika, s obzirom na to da nisam s njim o tome razgovarao. Ja ne znam, on će sam donijeti svoj stav.'

'Ja nemam ovlasti da tamo išta pomičem po Pantovčaku, ali kako sam bio upitan u javnom prostoru, rekao sam što mislim. Ja se sjećam kada je predsjednik Josipović došao gore i kada smo vidjeli sve te biste, on je isto imao ideju da neke stvari treba promijeniti. Onda je to dobro pogledao, dobro razmislio, uzeo si vremena i shvatio da je predsjednik Franjo Tuđman te biste postavio s jednom državničkom i povijesnom logikom.'

Dodao je i kako je predsjednik Josipović, kada je dobro razmislio, odlučio da ipak neće ništa mijenjati na Pantovčaku.

'Kada je razmislio, Josipović je odlučio da ništa neće mijenjati. I stvarno, kada se pogleda, to je tako. ja mislim da Titova bista, kao jednog zaslužnog Hrvata, pripada tom postavu zaslužnih Hrvata jer je to bio čovjek koji je bio vođa antifašističkog pokreta.'

'Vraćanje biste Tita na Pantovčak je vraćanje priče u normalno stanje, kako je postavio i predsjednik Tuđman, prvi hrvatski predsjednik', kazao je Klisović.

Na pitanje ima li Zoran Milanović potencijala da popravi odnose sa susjedima, odgovara: 'Mislim da ima. Trenutni bilateralni odnosi koji imamo sa susjednim zemjama nisu nikada bili lošiji, oni su puno gori nego u doba Milanovićeve Vlade. Ono što vjerujem da će napraviti jest sjesti s premijerom i dogovoriti odrednice i smjernice vanjske politike.'