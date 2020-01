Milanović u prvom intervjuu nakon izbora otkrio koga će pozvati na inauguraciju i potvrdio da neće nositi predsjedničku lentu

Nakon izborene pobjede, novi izabrani Republike Hrvatske, Zoran Milanović, dao je intervju Novoj TV. Molanović se osvrnuo na stanje u državi, na svoj odnos s Andrejom Plekovićem te što od istog očekuje u svojoj novoj ulozi; razgovaralo se o unutarnjoj i vanjskoj politici, a osvrnut će se i na pitanje Hrvatske vojske jer će uskoro postati njen vrhovni zapovjednik

Uvodno je prokomentirao trostruko ubojstvo u Splitu: 'Šokiralo me to, kao i vas. Split živi od sigurnosti, nije baš siguran grad, ali nije ni najgori na svijetu. Vi se u Hrvatskoj možete kretati sigurno, ali ovo je šok i treba raditi na prevenciji. Mogu razumjeti i ljude koji na Facebooku iznose takve stavove, ali to treba prestati. Tu Vlada ima moju podršku', izjavio je.

Što se tiče njegove skore inauguracije, rekao je kako će na nju pozvati sve koji trebaju biti tamo: predsjednica, Vlada, ljudi iz Sabora, ljudi iz pravosuđa, njegov tim iz kampanje i vojni vrh. Na svečanosti neće biti predsjednika susjednih zemalja, niti će nositi predsjedničku lentu, a održat će se u Uredu predsjednika na Pantovčaku.