Milanović otkrio taktiku za večerašnje sučeljavanje i poručio da mu ovaj put neće 'gurnuti bubicu u nosni septum'

Predsjednički kandidat Zoran Milanović u četvrtak je posjetio Bjelovar. Ondje se osvrnuo na večerašnje sučeljavanje na HRT-u, otkrio gdje će 'udarati' na Grabar Kitarović te pojasnio pitanje o Zdravku Mamiću koje je ostalo visjeti u zraku nakon sučeljavanja na RTL-u

'Dragi skijaši i skijašice, ja znam kako vam je. Nisam uopće skijao ove godine, a molim da mi poklonite jedan dan da sljedećih pet godina ne biste bili nasanjkani', poručio je Milanović u Bjelovaru.

Progovorio je i o mobilizaciji glasača koju HDZ provodi u BiH. 'Dok je glasanje tajno, tajno je, neka voze ljude autobusima. Tretiraju ljude kao kupus. Ako me se ljudi iz BiH sjete, sjete, ako ne, ne', kazao je parafrazirajući Iliju Čvorovića iz 'Balkanskog špijuna'.

Na pitanje o Zdravku Mamiću, što je bilo jedno od blic pitanja na sučeljavanju RTL-a, Milanović je odgovorio da je Mamić uspješan menadžer koji je ušao u probleme s hrvatskim zakonima. 'Njega je ulovio porezni USKOK osnovan u vrijeme mandata moje vlade. Tad je značajan broj ljudi dolijao i on je jedan od tih. Ta služba je do danas zatučena, uzeta joj je samostalnost - tako to radi HDZ kada nešto želi zatući u korijenu. Drugi primjer je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa', kazao je Milanović u Bjelovaru.