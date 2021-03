Milanović: Krenulo je divljačko pljuvanje, gaženje i bacanje po blatu Zlate Đurđević. Evo tko je ružan, tko prljav, a tko zao!

Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je prozvao premijera Andreja Plenkovića, predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića zbog vrijeđanja njegove kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda. Uzvratio im je uspoređujući ih s karakteristikama iz naslova špageti-vesterna "Ružni, prljavi, zli", pa je tako jednog nazvao ružnim, drugog prljavim, a trećega zlim

Za Plenkovića je rekao da je on "ružni lik" koji o jednoj 50-godišnjoj ženi govori kao da je njegova priležnica, a on svodnik.

Pozvao ga je da vrati nekretnine u Preradovićevoj koje mu je njegova vlada greškom dala. To su nekretnine srpske Prosvjete, ne njegove klike koja arči i banči taj novac. "Neka to prodaju i podijele Srbima na Baniji", poručio je Milanović Pupovcu.

Za Pupovca je rekao da je čovjek koji je "na pravdi Boga s 10.000 glasova hrvatskih Srba ušao u Sabor", upitavši koga on predstavlja i u čije ime on govori.

"Što ćemo sada, ona (Đurđević) će biti moj kandidat i doći u Sabor i tamo će je ti tipovi gledati u lice i objašnjavati zašto ona nije najbolji izbor. Osoba koja je spremna na to, ima karakter. A to što premijer kaže da će on nešto pregledavati, to se zove udar na hrvatski Ustav", istaknuo je.

Ustvrdio je i da se bira predsjednik Vrhovnog suda, na kojemu se HDZ-u sudi za pljačku, u drugom stupnju presude kojom su proglašeni krivima i dužni platiti hravatskim ljudima 10 milijuna kuna.

Za Mostovu inicijativu rušenja aktualnog predsjednika Vrhovnog suda Đure Sesse, rekao je da se predsjednika Vrhovnog suda može smijeniti samo ako je protiv njega na snazi pravomoćna optužnica za djelo koje ga čini nedostojnim za obnašanje te dužnosti.