Milanović komentirao Komšića koji ga je zbog susreta s Dodikom usporedio s Lukašenkom: 'On parazitira na Hrvatima u BiH'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović nakon sudjelovanja na Austrian World Summitu u izjavi za medije komentirao je jučerašnji susret u Zagrebu s Miloradom Dodikom, članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske.

'Hrvatska je država hrvatskog naroda, ali imamo sustav zaštite manjina i u Hrvatskoj je nemoguće da za predstavnike manjina glasuju oni koji nisu pripadnici tih manjina dok se takvima ne deklariraju. Dakle mi to štitimo. Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu manjina, ali su u manjini brojčano i ako ih hoćeš zlostavljati, radiš to zato što možeš. I to se događa zadnjih petnaest godina, a u zadnje vrijeme vrlo otvoreno i čak direktno', poručio je predsjednik Milanović.

Odgovarajući na pitanje novinara o reakcijama iz Bosne i Hercegovine na susret s Miloradom Dodikom te o tvrdnji da Hrvati kao konstitutivan narod ne trebaju postojati rekao je: 'Čuo sam se ranije s gospodinom Izetbegovićem, rekao sam mu za posjet i pozvao sam ga da dođe u Zagreb kad god hoće. Nadam se da će doći i da neće podleći pritisku i galami. Ja sam hrvatski predsjednik i mene zanima ne samo status Hrvata, nego i stanje u državi koja je susjedna i koja je sastavljena 1995. godine na jedan način koji nije idealan. Međutim, krše se neka temeljna pravila i sada sam nažalost konačno čuo da su ljudi koji to rade svjesni kako krše pravila koja su potpisana i preuzeta prije dvadeset i pet godina s argumentima da nema konstitutivnih naroda', rekao je Milanović, prenosi HRT .

'Postavit ću jedno pitanje koje nisam čuo da je u zadnje vrijeme itko postavio - zašto Bosna i Hercegovina ima tri člana Predsjedništva prema Daytonu i to iz redova Srba, Bošnjaka i Hrvata? Zato da bi jedan narod birao dva predstavnika, recimo Srbi dva ili Bošnjaci dva? To se događa sada i to je u korijenu svih nesporazuma. Dakle tri člana Predsjedništva u Bosni i Hercegovini su predviđena zato da bi svaki od tri konstitutivna naroda mogla sama izabrati svog predstavnika. Nije savršeno, ali je tako. U protivnom birao bi se samo jedan član Predsjedništva, ali nije tako. Ovaj primjer pokazuje samo na osnovnoj logičkoj razini koliko su neki ljudi u krivu i koliko u stvari zloupotrebljavaju situaciju zato što mogu i jer su uzeli na 'pik' zajednicu koja je najmalobrojnija', upozorio je.

Na upite novinara poručio je kako razgovara s onima koji nekoga predstavljaju i koji su izabrani u priznatom demokratskom procesu.

'Gospodin Dodik je sugovornik, kao što je sugovornik i gospodin Bakir Izetbegović, on je predsjednik najveće bošnjačke stranke i to je činjenica. Tu sam da razgovaramo, a ne da politiku Bosne i Hercegovine protivno nesavršenim odredbama Daytona provode činovnici i diplomati srednjeg ranga. To se događa u Bosni i Hercegovini', rekao je Milanović.

'Prije sto godina u Versaillesu su o sudbini Europe odlučivali velikani, a sad odlučuju službenici ambasada koji javno govore o reviziji Daytona. I Hrvatska da za to vrijeme šuti? Ne može. Oni koji biraju gospodina Komšića i koji smatraju da je to legitimno, griješe. To je nedostatak elementarnog 'fair playa' i nikakve prijetnje neće ništa promijeniti. Hrvatska neće, barem ja, a vidim da i premijer razmišlja slično – neće šutjeti i stajati sa strane', istaknuo je.