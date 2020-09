Dodik u Zagrebu, u Sarajevu drama: 'Čović i Izetbegović u političkom su smrtnom zagrljaju u koji se sada uključila i Hrvatska'

Mnogo buke podignulo se oko posjeta člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika Hrvatskoj, u kojoj se sastao s predsjednikom Zoranom Milanovićem i predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem. Posebno oštri bili su u Sarajevu te nisu birali riječi opisujući svoje nezadovoljstvo ovim sastankom, a Milanović je čak uspoređen s bjeloruskim diktatorom Aleksandrom Lukašenkom

Predsjednik Milanović i dan poslije, u četvrtak, brani svoju odluku da pozove Dodika u Hrvatsku bez ostalih članova Predsjedništva BiH. Hrvatski predsjednik objašnjava da on razgovara s onima koji nekoga predstavljaju i koji su izabrani u priznatom demokratskom procesu.

'Milorad Dodik je sugovornik, kao što je sugovornik i Bakir Izetbegović, lider najveće bošnjačke stranke SDA. To je činjenica, politički velika kao Velebit ili Jahorina. To se ne može zaobići ni tunel probiti kroz to. Tu sam da razgovaramo', kazao je Milanović.