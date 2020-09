Milanović o stanju u BiH: Ako je nešto Yugo 45, ne može biti Passat

Zoran Milanović sudjeluje na poziv osnivača klimatske inicijative posvećene podizanju svijesti o klimatskoj krizi i hitnoj potrebi za djelovanjem na Austrian World Summitu u Beču gdje je komentirao stanje u BiH nakon posjeta Milorada Dodika Hrvatskoj

'Ja sam hrvatski predsjednik i mene zanima ne samo status Hrvata , nego i naprosto stanje u državi koja je susjedna i koja je sastavljena 95. godine na jedan način koji nije idealan, ali bože moj. Ako je nešto Yugo 45 ne može biti Passat. Ali Yugo 45 ide, ako natočite u njega krivo gorivo i to je upotrebljivo. Za sada. Međutim, krše se neka temeljana pravila i sad sam nažalost konačno čuo da su ljudi koji to rade svjesni. Dakle, oni su sjvesni da krše pravila koja su potpisana i preuzeta prije 25 godina s argumentima da nema konstitutivnih naroda. Pa ja bih volio da u nekom idelanom svijetu tako, ali nije...', rekao je predsjednik RH Zoran Milanović u Beču, javlja N1 .

'Nadam se da će doći, da neće podleći galami i ustvari prizemnim uvredama', rekao je Milanović.

Dodao je kako je Hrvatska država hrvatskog naroda te da 'imamo vrlo visok status zaštite manjima'. Objasnio je kako je u Hrvatskoj nemoguće da za predstavnike manjina glasaju oni koji nisu pripadnici tih manjina, dok se takvima ne deklariraju.

'Dakle, mi to štitimo', kazao je.

Komentirao je i činjenicu da su ga usporedili s Lukašenkom.

'A usporedbe s Lukašenkom su mogle biti usporedbe s Putinom. Ne znam kako se toga nije sjetio. Ali to je besmisleno. Ja razgovaram s onima koji nekoga predstavljaju i s onima koji su izabrani u priznatom demokratskom procesu. Gospodin Dodik to jest. I on je sugovornik', kaže predsjednik Milanović.

Na pitanje hoće li pozvati i Željka Komšića, predsjednik RH je rekao da želi razgovarati s predstavnicima triju konstitutivnih naroda.